В новосибирском похоронном доме «Некрополь» проходят обыски

Силовые ведомства Новосибирска проводят обыски и выемку документов в похоронном доме «Некрополь». Информация об этом размещена на сайте похоронной фирмы. «Прямо сейчас в моей организации проходят повторные обыски и выемка всего! — говорится в заявлении, подписанном гендиректором ООО «Похоронный дом «Некрополь» Родионом Якушиным. — В отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО «Ритуальное хозяйство» сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки. Очевидно, что данное дело имеет заказной характер, а в отношении задержанных предпринимаются противоправные действия — давление и угрозы с целью выбить «нужные» показания».

Как писал «Ъ», на прошлой неделе суд Новосибирска поместил под домашний арест менеджера ООО «Некрополь». Заведующему патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1 была избрана мера пресечения заключения под стражу.

Как рассказали в управлении СКР, около десяти лет, с января 2010-го по июль 2019 года, заведующий патологоанатомическим отделением горбольницы получал от менеджера ООО «Некрополь» взятки за продвижение бизнес-интересов похоронного бюро. Завотделением, по версии следствия, приказывал подчиненным предоставлять родственникам умерших информации об ООО «Некрополь», как организации, способной надлежащим образом оказать ритуальные услуги. Общая сумма взяток, переданных патологоанатому, по подсчетам силовиков, составила свыше 1 млн руб.

Завотделением предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), менеджеру ООО «Некрополь» инкриминируется дача взятки (ст. 291 УК РФ). В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что обвиняемые находились в разработке сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции.

Илья Николаев