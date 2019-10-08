Алтай озаботился созданием круглогодичного туристического продукта

В Республике Алтай планируют создать круглогодичный продукт, оптимизированный по цене и качеству, для привлечения туристов в зимний период, сообщает пресс-служба правительства региона. Что это будет за продукт, не сообщается.

По словам советника руководителя Федерального агентства по туризму Натальи Осиповой, сейчас основной поток туристов идет с мая по сентябрь: «Это приводит к тому, что гостиницы, рестораны и персонал не могут работать круглый год, значит, ни о каком качестве сервиса не может идти речь». Власти считают, что новый продукт должен активизировать круглогодичный туризм, что приведет к снижению цен в республике, обеспечит создание новых рабочих мест и развитие транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, в регионе планируют выводить на межрегиональный и федеральный уровень горнолыжные курорты «Манжерок» и «Телецкий», так как они «составляют хорошую основу для развития зимнего направления». Руководство региона рассмотрит возможность организации отдельных рейсов в каждый из туркомплексов по отдельности и маршрута, который объединит оба курорта. По словам Натальи Осиповой, сейчас ведутся переговоры с субъектами туристского рынка.

Юлия Сасевич