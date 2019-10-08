«Серебряный» юбилей самого производительного прокатного цеха ММК

Сегодня исполняется 25 лет с момента ввода в строй листопрокатного цеха № 10 Магнитогорского металлургического комбината.



Этот цех, в котором расположен стан 2000 горячей прокатки, является самым производительным среди прокатных цехов ПАО «ММК». Он способен выпускать 6 млн тонн горячекатаного листа в год.

Агрегат имеет необычную судьбу. Оборудование непрерывного широкополосного стана 2000 горячей прокатки было изготовлено в конце 70-х годов в Советском Союзе Новокраматорским машиностроительным заводом и было предназначено для поставки в Польскую Народную Республику. Стан планировали включить в комплекс металлургического завода города Катовице. Но из-за политического кризиса в ПНР строительство было остановлено. А 25 июля 1985 года вышло постановление Совета Министров СССР о реэкспорте оборудования стана 2000 горячей прокатки для Магнитогорского металлургического комбината и о привлечении польских строительных организаций к выполнению работ, связанных с вводом в строй первой очереди стана. В 1987 году в Магнитогорск прибыли первые польские строители. В 1988 году начало поступать оборудование из Польши. В 1989 году начался монтаж первых мостовых кранов в отделении приёма литых слябов. В следующем году начался монтаж нагревательной печи № 1 и оборудования печного участка. В августе 1990 года вышел приказ генерального директора ММК Ивана Ромазана о комплектации группы квалифицированных рабочих - технологов из работающих прокатных цехов для стажировки на стане 2000 горячей прокатки Череповецкого металлургического комбината.

Экономический кризис 1992 года отразился на финансировании и снабжении строительства всем необходимым. К 1994 году ситуация нормализовалась. 21 мая 1994 года на стане был прокатан первый сляб – была пущена черновая группа клетей стана. Первый рулон листа на стане 2000 был прокатан 8 октября 1994 года. Пуск чистовой группы клетей и стал днем рождения ЛПЦ-10.

Уже через год, 4 октября 1995 года в ЛПЦ-10 была прокатана первая миллионная тонна проката, а еще через год стан 2000 вышел на проектную мощность 1-й очереди – 4 млн тонн в год.

С целью повышения производительности агрегата и качества выпускаемой продукции, в середине 2000-х годов руководство ММК приняло решение о реконструкции стана. В ЛПЦ-10 была простроена четвертая нагревательная печь производительностью свыше 400 тонн слябов в час. На нагревательной печи с шагающими балками применены новейшие теплотехнические технологии, что позволило выйти на лучшие показатели по расходу топлива, потере металла в печи и качеству нагрева. Кроме того, в рамках реконструкции самого мощного прокатного агрегата комбината была проведена модернизация механического оборудования стана, что позволило производить более толстый сортамент, улучшило механические свойства выпускаемой продукции. Помимо этого, были выполнены работы по модернизации АСУ ТП стана. Модернизация повысила качество по толщине, плоскостности, механическим свойствам и позволила освоить сложнейшие профили проката из легированных марок сталей.

Это один из самых мощных и современных станов в России. Его оборудование позволяет прокатывать все существующие на сегодня марки стали. Ширина листа варьируется от 760 до 1830 миллиметров. Сортамент выпускаемой агрегатом продукции является самым широким на Магнитогорском металлургическом комбинате и насчитывает около тысячи позиций. Спектр применения продукции стана также разнообразен: производство труб, строительная отрасль, машиностроение. Здесь производятся судовые и конструкционные марки сталей, а также прокат, из которого впоследствии изготавливается автолист.

Сегодня в цехе трудится около 350 человек. В 2018 году стан 2000 горячей прокатки обновил максимальный показатель годового производства, впервые с момента пуска преодолев отметку 6 млн тонн выпущенного горячего проката. В июле прошлого года был установлен рекорд месячного производства на стане – почти 528 тыс. тонн. Всего же за четвертьвековую историю стана на нем произведено более 120 млн тонн горячего проката.