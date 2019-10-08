Производство боевых самолетов может прекратиться на Новосибирском авиационном заводе

Сборка самолетов будет перенесена с площадки Новосибирского авиазавода (входит в холдинг «Сухой») на площадку завода в Комсомольске-на-Амуре, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. По данным издания, крупный контракт 2021 года на поставку 92 фронтовых бомбардировщика Су-34 на сумму около 100 млрд руб. практически завершен. «Несмотря на низкую рентабельность (порядка 3–5%), завод мог ежегодно передавать военным 14–16 бомбардировщиков. Но им осталось передать всего четыре машины», сообщает издание.

Подписание нового контракта на Су-34 может состояться в конце 2019 – начале 2020 года. Источник издания сообщает, что речь идет о 48 самолетах: «Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку «Сухого» – завод в Комсомольске-на-Амуре». Если такое решение будет принято, то на НАЗ останется агрегатное производство. Сейчас на новосибирском заводе собирают элементы конструкции для Sukhoi SuperJet, Ту-160.

В мае этого года, как сообщал «Ъ», НАЗ объявил о сокращении штата – до конца июня планировалось уволить 45 работников. Информация о сокращении связывалась тогда СМИ с информацией о возможном переносе сборки Су-34. Однако в «Ростехе» сообщили «Ъ», что «никаких решений на этот счет не принималось».

НАЗ им. В.П. Чкалова — одно из крупнейших авиастроительных предприятий России, входит в ОАО «Компания Сухой» с 2013 года. По данным сайта завода, он имеет государственный оборонный заказ до 2020 года.

Оксана Павлова