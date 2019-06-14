«Планета» воспитывала в собачьем ошейнике

Пригородный райсуд Свердловской области со второго раза вынес обвинительный приговор основателю фирмы «ITM-холдинг» (интернет-провайдер «Планета») Юрию Юдину, обвиняемому в истязании ребенка. В первый раз он был освобожден от уголовной ответственности, но это решение было отменено. На этот раз суд приговорил бизнесмена к четырем годам условно.

Сегодня судья Пригородного райсуда Евгения Мулькова приговорила к четырем годам условного лишения свободы Юрия Юдина. Он признан виновным в истязании несовершеннолетнего лица (ст. 117 УК РФ). «Приговор может быть обжалован сторонами»,— пояснили в райсуде.

Уголовное преследование Юрия Юдина началось в 2017 году, когда в руки следственных органов попали видеозаписи с истязаниями малолетних детей. В уголовное дело вошел эпизод, зафиксированный в коллективном саду на Капасихе под Нижним Тагилом. По версии следствия, Юдин, по просьбе своей знакомой, занимался воспитанием ее пятилетнего сына. Он надел на мальчика собачий ошейник, заставлял самого себя наказывать за то, что он не имеет никаких успехов в занятии по айкидо. Фигурант дела морально давил на ребенка, называя его «слабым и глупым».

В конце 2018 года уголовное дело в первый раз было направлено в Пригородный райсуд, где к производству его приняла председатель Юлия Клепцова. Тогда фигуранту дела вменялись обвинения об истязании (ст. 117 УК РФ) и побоям (ст. 116 УК РФ). В связи с истечением срока давности и декриминализацией последней статьи уголовное преследование в отношении Юдина было прекращено, и он был освобожден от уголовной ответственности. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Свердловский облсуд в декабре 2018 года направил дело в райсуд на новое рассмотрение другим составом суда.

После приговора подсудимый, который пришел в суд без сумок с вещами, от общения с прессой отказался. В ходе судебного процесса он покинул пост главы компании, объяснив это тем, что не хочет, «чтобы обстоятельства его личной жизни имели бы какое-либо отношение к созданной им компании». В ходе следствия его защита не исключала, что за инициированием уголовного дела стояли бывшие подчиненные Юдина.

Представители гособвинения, которые просили на прениях сторон пять лет реального лишения свободы, намерены решить вопрос об обжаловании после изучения приговора.

Игорь Лесовских