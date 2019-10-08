«Мечел» запустил новую лаву на шахте «Южного Кузбасса» за 838 млн рублей

Компания ПАО «Мечел» ввела в эксплуатацию новую лаву на шахте «Сибиргинская» (входит в угольную компанию «Южный Кузбасс»). Как сообщила пресс-служба компании, инвестиции в проект составили более 838 млн руб. Лава с запасами 3,5 млн т коксующегося угля расположена на глубине 450 м. «Ежемесячная добыча на данном участке планируется на уровне 90 тыс. т», – цитирует пресс-служба генерального директора ООО «УК Мечел Майнинг» Игоря Хафизова.

Угольная компания «Южный Кузбасс» образована в 1993 году в результате объединения нескольких угледобывающих и углеперерабатывающих производств. В ее составе: шахта «Сибиргинская», шахта «Ольжерасская-Новая», шахта им. В. И. Ленина разрез «Красногорский», разрез «Сибиргинский», разрез «Ольжерасский» ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Томусинская», ОФ «Красногорская». Дочерние компании: разрез «Томусинский»; «Взрывпром Юга Кузбасса». Добывает уголь коксующихся и энергетических марок. Балансовые запасы на 1 января 2019 года - около 1,8 млрд т. Общая проектная мощность предприятий компании по подземной и открытой добыче угля — 18 млн т в год, по обогащению угля — 17 млн т в год.

Юрий Зуев