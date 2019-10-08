Конкурс на должность главы Осы состоится 22 ноября

Депутаты думы Осинского городского округа вчера назначили конкурс по отбору главы округа на 22 ноября. По словам собеседника близкого к думе, несколько депутатов пытались включить в повестку заседания вопрос об отмене ранее принятого положения о конкурсе. Однако большинство народных избранников это предложение не поддержало, поэтому конкурс будет проходить в соответствии с ранее принятым положением.

Напомним, в отличие от типового варианта документа, положение предусматривает, что комиссию возглавляет не руководитель администрации губернатора Пермского края, а представитель думы. А сама комиссия состоит из восьми (в типовом варианте — 12 человек): четверо со стороны городского округа и четверо со стороны краевых властей. Со стороны думы в состав комиссии, по данным “Ъ-Прикамье”, войдут: председатель думы Михаил Алатырев, его заместитель Максим Рожков, председатель бюджетной комиссии думы Аниса Федина и председатель комиссии по инфраструктуре Алексей Курбанов.

Ранее депутаты Осинской думы назначили исполняющим полномочия главы городского округа сотрудника Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Григорьева. На пост руководителя городского округа, по информации “Ъ-Прикамье”, может также претендовать глава Осинского района Яков Лузянин.