Он свободен

Судья Октябрьского районного суда Уфы Радмир Гаймалеев вчера вынес оправдательный приговор по резонансному делу предпринимателя-застройщика, депутата горсовета Андрея Носкова. Ему инкриминировалось мошенничество и причинение имущественного вреда муниципалитету на сумму около 251 млн руб., но суд счел, что в деле нет состава преступления. В этой части он сослался не только на доводы защиты, но и на показания таких свидетелей как бывший сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов и его бывший заместитель Александр Филиппов. Гособвинение, которое просило назначить предпринимателю девять лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб., намерено обжаловать приговор.

Октябрьский райсуд Уфы вчера оправдал девелопера, основателя группы ПСК-6 Андрея Носкова, который обвинялся в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного вреда администрации Уфы (ст. 165) на сумму около 251 млн руб. По версии обвинения, принадлежавшая в разные годы господину Носкову компания «Колорит», имея с 2010 года с мэрией договор развития застроенной территории, ограниченной улицами Комсомольской, 50 лет СССР и проспектом Октября, не исполнив по нему обязательства в виде расселения аварийного жилья, в 2014 году смогла «путем злоупотребления доверия», без торгов получить у мэрии в том же квартале необременные участки и построить жилые дома.

Ущерб, нанесенный действиями подсудимого, обвинение оценило сначала в 118 млн руб., из которых около 51 млн руб. — это стоимость неуплаченного обществом «Колорит» в бюджет права аренды необременных участков, 66 млн руб. — расходы, понесенные бюджетом на расселение аварийных домов. Позже на процессе приводилась и другая сумма вреда — 251 млн руб., но вчера суд чаще всего упоминал сумму 118 млн.

Защита Андрея Носкова еще в перерыве давала понять, что уверена в оправдательном приговоре. Гособвинение, напомним, просило приговорить бизнесмена к девяти годам колонии общего режима с выплатой 1 млн руб. штрафа. Но вчера гособвинитель даже не пришел на приговор.

Судья Радмир Гаймалеев, рассматривавший дело, пришел к выводу, что все доводы обвинения несостоятельны, так как в действиях предпринимателя отсутствовал состав преступления. Так, суд счел недоказанными аргументы обвинения о том, что компания «Колорит», которой владел Андрей Носков, заведомо не намеревалась исполнить договор развития территории, заключенный в 2010 году, а необремененные участки в квартале, расселенном за счет бюджета, брала без торгов, «злоупотребляя доверием, оказанным администрацией Уфы в силу длительных отношений».

Из суммы ущерба, которая фигурировала в деле, напомним, Андрей Носков признал лишь часть — 51 млн руб. платы за аренду участков. Вторую часть ущерба исключить из дела позволило решение арбитражного суда, принятое в 2018 году: суд отказался включить эти требования мэрии в реестр кредиторов «Колорита» как недоказанные. «Колорит», напомним, был признан банкротом за долг 3,4 млн руб. Процесс проходил по упрощенной процедуре, начатой физлицом Александром Загоскиным. На этапе расследования господину Носкову инкриминировалось также преднамеренное банкротство предприятия с целью невыплаты долга мэрии. Но позже эта статья из дела была исключена.

В целом отношения общества «Колорит» с мэрией суд признал гражданско-правовыми. В подготовке договоров с администрацией, а к ним дополнительных соглашений предприниматель лично не участвовал: этим занимались юристы, отметил суд. Кроме того, согласно ЕГРЮЛ, при оформлении договора развития застроенной территории и получении необременных участков Андрей Носков не был учредителем и директором ООО «Колорит». По данным kartoteka.ru, с 2008 по 2012 год компания была оформлена на Ольгу Демиденкову. Андрей Носков был ее владельцем с перерывами в 2006, 2007 и 2012-2018 годах.

Суд также учел свидетельские показания, данные на процессе бывшим сити-менеджером Уфы, а ныне сенатором Иреком Ялаловым и его бывшим заместителем по строительству Александром Филипповым. Так, господин Ялалов сообщил, что участки «Колориту» в ноябре 2014 года предоставлялись «соответственно договору развития застроенной территории», а господин Филиппов — что оснований для отказа в предоставлении таких участков компании у мэрии не было. Сам Андрей Носков в последнем слове, напомним, намекал, что считает свое уголовное дело — следствием конфликта между господами Ялаловым и Филипповым.

Без рассмотрения суд оставил гражданский иск администрации Уфы о возмещении Андреем Носковым 117 млн руб. ущерба. Представитель мэрии по окончанию процесса от комментариев отказалась, равно как и Андрей Носков.

В прокуратуре республики сообщили, что намерены обжаловать приговор в Верховном суде Башкирии.

Майя Иванова