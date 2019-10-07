В Китае заблокировали «Южный парк» из-за серии, высмеивающей местные власти

В Китае заблокировали все серии американского анимационного сериала «Южный парк» после выхода серии, в которой высмеивается местная интернет-цензура. По данным The Hollywood Reporter, упоминания сериала невозможно найти на местном стриминговом сервисе Youku, сервисе микроблогов Weibo и крупнейшем онлайн-форуме Baidu Tieba. При попытке открыть обсуждение мультфильма по набранной вручную ссылке в Baidu Tieba пользователи теперь попадают на страницу, где написано, что «в соответствии с действующими законами и правилами этот раздел временно закрыт».

Возмущение китайских властей вызвала выпущенная 2 октября серия под названием «Band in China» («Группа в Китае», что звучит сходно с banned in China, то есть «запрещено в Китае»). В этой серии хотят снять фильм о музыкальной группе, которую создали герои «Южного парка», так как фильм хотят вывести и на китайский рынок, его сюжет приходится все время менять, чтобы он соответствовал нормам местной интернет-цензуры.

Также в серии появляется Микки-Маус с изображением председателя КНР Си Цзиньпина на футболке. Он хочет вывести свои фильмы (то есть, судя по набору персонажей, фильмы Disney) на китайский рынок и показывает Тору, Железному человеку, Белоснежке, штурмовику из «Звездных войн» и другим персонажам фильмов Disney и Marvel, как им нужно действовать для этого.

Еще одна сюжетная линия состоит в том, что одного из персонажей «Южного парка» ловят при попытке ввести в Китай чемодан с марихуаной и сажают в трудовой лагерь, где он должен произносить речи во славу Коммунистической партии Китая и где также содержатся Винни-Пух и Пятачок. Несколько лет назад в Китае начали блокировать изображения и упоминания Винни-Пуха, это связывают с тем, что с ним нередко сравнивают Си Цзиньпина.

Блокировка «Южного парка» — очередной шаг китайской интернет-цензуры. Помимо изображений Винни-Пуха в КНР уже заблокированы Google, Facebook, сайт телеканала HBO и «Википедия».

Яна Рождественская