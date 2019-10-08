Минкомсвязь подготовила методику по снижению начальной цены для частот 5G

Минкомсвязь предложила методику, которая должна снизить начальную цену на аукционе на частоты для сетей 5G, следует из документа на портале проектов нормативных актов. В случае применения методики, цена на частоту шириной 200 МГц в диапазоне 25,25-27,5 ГГц в Москве уменьшится с 436,9 млн руб. до 66,8 млн руб. (в 6,5 раз).

В Санкт-Петербурге стартовая цена за аналогичную частоту в таком же диапазоне будет снижена в три раза (с 179,2 млн руб. до 59 млн руб.), в Новосибирске – в 3,6 раза (с 24,8 млн руб. до 6,85 млн руб.).

Ранее министерство разработало методику по снижению ежегодной платы за спектр частот для 5G со 112,4 млрд до 1,3 млрд руб. Стоимость спектра зависит от ширины диапазона частот. Для 4G его ширина равна примерно 20 МГц, для 5G — от 40 до 100 МГц в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, а в диапазоне 25–29 ГГц — 400 МГц и выше.

О том, как Минкомсвязь выбрала приоритетный диапазон для нового стандарта, читайте в публикации “Ъ” «Для 5G раздвинут спутники».