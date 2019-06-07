Минкомсвязь предложила снизить стоимость частот 5G

Минкомсвязь разработала методику, по которой будет снижена цена за спектр частот 5G. Это позволит уменьшить стоимость со 112,4 млрд до 1,3 млрд руб., сообщила газета «Ведомости».

Представитель Союза LTE указал, что если методику расчета не изменить, то плата за спектр 5G для каждого оператора будет в два раза выше, чем весь рынок платит сейчас.

Стоимость спектра зависит от ширины диапазона частот. Для 4G его ширина равна примерно 20 МГц, для 5G — от 40 до 100 МГц в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, а в диапазоне 25–29 ГГц — 400 МГц и выше.

Ранее Минкомсвязь предлагала в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. Вице-премьер Максим Акимов просил президента Владимира Путина дать поручения по его расчистке. Дело в том, что частоты свыше 25 ГГц способны обеспечить лишь точечное, а не сплошное покрытие.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Частота пятого поколения».