Несколько сотен экоактивистов задержаны в Лондоне, Берлине и Париже

В понедельник, 7 октября, активисты движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») начали в разных странах акцию, в рамках которой они блокируют улицы и дороги, чтобы привлечь внимание к изменению климата и другим экологическим проблемам. Экоактивисты начали проводить акции протеста и перекрывать улицы в Лондоне, Берлине, Париже, Амстердаме, Нью-Йорке, Сиднее и других городах. Ожидается, что в ближайшие две недели акции Extinction Rebellion пройдут более чем в 60 городах по всему миру.

Лондонская полиция в понедельник арестовала около 150 человек, они блокировали улицы в центре города, некоторые из них приковывали или приклеивали себя к дороге или транспортным средствам. В Лондоне наиболее активными были протесты в районе Вестминстер, где располагаются здания Парламента и других органов власти, в числе прочего активистами были заблокированы улица Уайтхолл, Трафальгарская площадь и Вестминстерский мост. Около 100 активистов было также задержано в Амстердаме — они разбили палаточный лагерь на дороге рядом с Рейксмюсеумом. В Сиднее было задержано около 30 человек, которые перекрыли одну из главных дорог в городе. В Нью-Йорке активисты заблокировали несколько улиц вокруг Нью-Йоркской фондовой биржи, там было задержано по меньшей мере 26 человек. Также экоактивисты заблокировали несколько улиц в Берлине, власти города заявили, что они пока воздержатся от задержаний. В Париже экоактивисты были поддержаны «желтыми жилетами», около тысячи человек заняли торговый центр.

В апреле активисты Extinction Rebellion уже проводили акции в Лондоне, тогда они длились восемь дней, было задержано в общей сложности более 1,1 тыс. человек.

Яна Рождественская