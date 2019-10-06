Великая октябрьская климатическая революция

Движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания», XR) объявило 7 октября днем начала нового этапа международной революции. Борцы за экологию планируют блокировать улицы и мосты в лондонском районе Вестминстер, где располагаются здания парламента и других органов власти. Накануне революции обозреватель “Ъ” Алексей Алексеев побывал на двух несанкционированных акциях XR.
Вечер пятницы. Здания на берегу Темзы светятся ночными огнями. Их фотографируют смартфонами китайские и не только китайские туристы. По мосту Тысячелетия в обе стороны течет толпа гуляющих. Стоящая на мосту женщина протягивает прохожим листовки со словами: «В понедельник начинается международная революция».
Молодой смуглый парень спрашивает у меня: «Ты член XR?»—«Нет,— признаюсь я.— Скорее, сочувствующий».—«Возьми листовку, прочти, присоединяйся к нам в понедельник». Я беру листовку и убираю в карман куртки, где уже лежат несколько таких же, полученных утром. На всех листовках — эмблема XR, вписанные в круг стилизованные песочные часы. Такой же символ — на куртках и рюкзаках участников движения. Он означает, что время стремительно уходит, необходимо срочно действовать.
Рядом с мостом на Темзе стоит корабль, украшенный множеством флагов. В половину девятого вечера начинает работать установленный на нем проектор. Изображения проецируются на 99-метровую трубу бывшей электростанции, сейчас галереи современного искусства Тейт. Слово «tate», появившееся на колонне, можно было по ошибке принять за рекламу галереи. Но оно превращается в «state», затем в «state of emergency» — чрезвычайное положение.
У «Восстания против вымирания» три основных требования к правительству:
немедленно принять меры к тому, чтобы остановить утрату биоразнообразия;
создать гражданскую ассамблею по климату и экологическому правосудию и впоследствии исполнять принятые ею решения.
Участники движения верят в право каждого гражданина на мирные акции гражданского неповиновения в ответ на преступное бездействие властей.
Меняются изображения на трубе. Чаще всего возникают перевернутые песочные часы и короткие простые лозунги: «Скажите правду», «Действуйте сейчас», «Восстаньте ради жизни», «Теперь все вместе». Среди картинок — портрет автора фильмов о дикой природе, яростного борца с глобальным потеплением сэра Дэвида Аттенборо.
Членов XR (так и хочется назвать их на российский лад «эксэрами») на мосту немного, человек пятнадцать. Полицейских еще меньше. Вначале, когда «эксэры» собирались к назначенному времени, полицейских было трое. С открытыми лицами, без спецснаряжения и спецсредств. Держались на расстоянии. Потом один ушел совсем, а двое других начали патрулировать мост. Проходя мимо экореволюционеров, лондонские бобби добродушно кивали.
Раздав несколько пачек прокламаций прохожим, экоактивисты переместились на оживленный автомобильный перекресток, где устроили swarming (тактика пчелиного роя). Как заранее предупредили организаторы, это активность с низким уровнем риска, случаев ареста за нее пока не было. Выглядело это так. Двое активистов выходили на пешеходный переход, разворачивали растяжку с названием движения, перегораживая ей проезд. Третий участник раздавал листовки водителям машин. Потом часть машин пропускали и снова перекрывали движение. Инструкция гласила, что блокировка движения должна длиться не более семи минут. В реальности было даже меньше. Водители реагировали на происходящее на удивление спокойно. Опускали стекла, брали листовки, улыбались. Даже те, кто гудел, делали это не возмущенно, а сочувственно. Подъехавшей полицейской машине путь перегораживать почему-то не стали, стражи порядка проехали мимо.
Но на самом деле активистов XR гораздо больше, и их воспринимают очень серьезно.
В апреле этого года участники протеста, организованного Extinction Rebellion, устроили многодневный транспортный коллапс, организовав палаточный лагерь вокруг розовой лодки, установленной на перекрестке Оксфорд-серкус. Было арестовано 1076 человек. Среди арестованных были люди всех возрастов, от подростков до 80-летних. 850 человек было привлечено к суду, из них более 250 приговорено к штрафам и отсроченному тюремному заключению. Максимальный размер штрафа — £1 тыс., обычно — £200–300. Суды продолжаются. Расходы полиции на поддержание правопорядка в дни апрельской акции оцениваются в £16 млн. Заметная часть этой суммы — оплата сверхурочных за 243 125 часов переработки. Лондонский полицейский получает £30 в час.
Участница апрельской акции Тамара рассказала корреспонденту “Ъ”, что входила в состав специальной группы по деэскалации, целью которой было снизить накал страстей. Она была в костюме клоуна и пыталась успокоить слишком агрессивно действующих полицейских: «Разве полицейский может ударить клоуна?» Еще один участник, не назвавший своего имени, возмущенно рассказал о том, как полицейские попирали его гражданские права, требуя уйти с того места, где он стоял.
Ранее на этой неделе лондонская полиция обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой внести дополнительные ограничения на акции Extinction Rebellion, в частности:
запретить участникам акций протеста приносить крупные предметы, такие как лодки и мебель, которые могут использоваться как помехи уличному движению.
Полиция также просит пересмотреть ст. 12 и 14 Акта об общественном порядке, чтобы действовать эффективнее. Ст. 12 позволяет полиции выдвигать определенные требования к участникам уличных процессий. Ст. 14 дает полицейским право ограничить демонстрацию определенным местом и, а также ограничить число ее участников, потребовать от протестующих закончить акцию.
Ожидается, что кроме Лондона акции протеста пройдут в 60 городах мира. Представители движения Extinction Rebellion заявляют, что все мероприятия будут ненасильственными. Полиция подобных заявлений не делает.
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