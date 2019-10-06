Великая октябрьская климатическая революция

Движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания», XR) объявило 7 октября днем начала нового этапа международной революции. Борцы за экологию планируют блокировать улицы и мосты в лондонском районе Вестминстер, где располагаются здания парламента и других органов власти. Накануне революции обозреватель “Ъ” Алексей Алексеев побывал на двух несанкционированных акциях XR.

Вечер пятницы. Здания на берегу Темзы светятся ночными огнями. Их фотографируют смартфонами китайские и не только китайские туристы. По мосту Тысячелетия в обе стороны течет толпа гуляющих. Стоящая на мосту женщина протягивает прохожим листовки со словами: «В понедельник начинается международная революция».

Молодой смуглый парень спрашивает у меня: «Ты член XR?»—«Нет,— признаюсь я.— Скорее, сочувствующий».—«Возьми листовку, прочти, присоединяйся к нам в понедельник». Я беру листовку и убираю в карман куртки, где уже лежат несколько таких же, полученных утром. На всех листовках — эмблема XR, вписанные в круг стилизованные песочные часы. Такой же символ — на куртках и рюкзаках участников движения. Он означает, что время стремительно уходит, необходимо срочно действовать.

Рядом с мостом на Темзе стоит корабль, украшенный множеством флагов. В половину девятого вечера начинает работать установленный на нем проектор. Изображения проецируются на 99-метровую трубу бывшей электростанции, сейчас галереи современного искусства Тейт. Слово «tate», появившееся на колонне, можно было по ошибке принять за рекламу галереи. Но оно превращается в «state», затем в «state of emergency» — чрезвычайное положение.

У «Восстания против вымирания» три основных требования к правительству:

сказать правду, объявив чрезвычайное положение в связи с ситуацией в экологии;

немедленно принять меры к тому, чтобы остановить утрату биоразнообразия;

создать гражданскую ассамблею по климату и экологическому правосудию и впоследствии исполнять принятые ею решения.

Участники движения верят в право каждого гражданина на мирные акции гражданского неповиновения в ответ на преступное бездействие властей.

Меняются изображения на трубе. Чаще всего возникают перевернутые песочные часы и короткие простые лозунги: «Скажите правду», «Действуйте сейчас», «Восстаньте ради жизни», «Теперь все вместе». Среди картинок — портрет автора фильмов о дикой природе, яростного борца с глобальным потеплением сэра Дэвида Аттенборо.

Протест экоактивистов в Лондоне Фото: Simon Dawson, Reuters

Членов XR (так и хочется назвать их на российский лад «эксэрами») на мосту немного, человек пятнадцать. Полицейских еще меньше. Вначале, когда «эксэры» собирались к назначенному времени, полицейских было трое. С открытыми лицами, без спецснаряжения и спецсредств. Держались на расстоянии. Потом один ушел совсем, а двое других начали патрулировать мост. Проходя мимо экореволюционеров, лондонские бобби добродушно кивали.

Впрочем, в утренней несанкционированной акции в районе Льюишем, проводимой льюишемской ячейкой XR, участвовало и вовсе пять человек. Вначале они раздавали листовки у станции метро. Интересно было наблюдать за тем, кто брал листовки, а кто проходил мимо. Брали в основном мужчины в дорогих костюмах и ботинках, молодежь, дети. Если с родителями шло двое детей, за листовкой тянулся или мальчик, или тот, кто старше. Не брали — люди в наушниках, люди, не отрывающие взгляд от смартфона. Евробританцы и афробританцы интересовались спасением природы и планеты примерно в равной мере, арабобританцы и индопакистанобританцы в основном не интересовались. Никто не выбрасывал прочитанную листовку в урну — или клали в карман, или читали на ходу.

«Эксэров» публика воспринимала равнодушно. Единственным исключением стала пожилая дама, неожиданно начавшая вопить: «Вы против полиции! А полиция нас защищает!»

Раздав несколько пачек прокламаций прохожим, экоактивисты переместились на оживленный автомобильный перекресток, где устроили swarming (тактика пчелиного роя). Как заранее предупредили организаторы, это активность с низким уровнем риска, случаев ареста за нее пока не было. Выглядело это так. Двое активистов выходили на пешеходный переход, разворачивали растяжку с названием движения, перегораживая ей проезд. Третий участник раздавал листовки водителям машин. Потом часть машин пропускали и снова перекрывали движение. Инструкция гласила, что блокировка движения должна длиться не более семи минут. В реальности было даже меньше. Водители реагировали на происходящее на удивление спокойно. Опускали стекла, брали листовки, улыбались. Даже те, кто гудел, делали это не возмущенно, а сочувственно. Подъехавшей полицейской машине путь перегораживать почему-то не стали, стражи порядка проехали мимо.

Активисты блокируют движение транспорта Фото: Алексей Алексеев

Все мероприятие продлилось полтора часа, после чего участники пошли отогреваться чаем в ближайшее заведение общественного питания. Моему вопросу, не подаст ли на них хозяйка заведения в суд за упущенную выгоду, «эксэры» очень удивились.

Пять человек на перекрестке и пятнадцать — на мосту выглядели скорее кружком по интересам, чем серьезной силой, способной надавить на правительство и спасти мир от климатического апокалипсиса.

Но на самом деле активистов XR гораздо больше, и их воспринимают очень серьезно.

В апреле этого года участники протеста, организованного Extinction Rebellion, устроили многодневный транспортный коллапс, организовав палаточный лагерь вокруг розовой лодки, установленной на перекрестке Оксфорд-серкус. Было арестовано 1076 человек. Среди арестованных были люди всех возрастов, от подростков до 80-летних. 850 человек было привлечено к суду, из них более 250 приговорено к штрафам и отсроченному тюремному заключению. Максимальный размер штрафа — £1 тыс., обычно — £200–300. Суды продолжаются. Расходы полиции на поддержание правопорядка в дни апрельской акции оцениваются в £16 млн. Заметная часть этой суммы — оплата сверхурочных за 243 125 часов переработки. Лондонский полицейский получает £30 в час.

Участница апрельской акции Тамара рассказала корреспонденту “Ъ”, что входила в состав специальной группы по деэскалации, целью которой было снизить накал страстей. Она была в костюме клоуна и пыталась успокоить слишком агрессивно действующих полицейских: «Разве полицейский может ударить клоуна?» Еще один участник, не назвавший своего имени, возмущенно рассказал о том, как полицейские попирали его гражданские права, требуя уйти с того места, где он стоял.

Полицейские уводят демонстрантку Фото: Simon Dawson, Reuters

7 октября в Вестминстере ожидаются тысячи протестующих, которые съедутся в Лондон со всей страны. На сайте движения нарисован подробный план с указанием, где должна находиться та или иная группа. Число привлеченных полицейских также оценивается в тысячи.

В субботу лондонская полиция пришла с обыском на склад, где хранился инвентарь XR, и конфисковала его, а также арестовала десять человек.

Ранее на этой неделе лондонская полиция обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой внести дополнительные ограничения на акции Extinction Rebellion, в частности:

запретить людям, вышедшим из-под ареста под залог, возвращаться к участию в протестах;

запретить участникам акций протеста приносить крупные предметы, такие как лодки и мебель, которые могут использоваться как помехи уличному движению.

Полиция также просит пересмотреть ст. 12 и 14 Акта об общественном порядке, чтобы действовать эффективнее. Ст. 12 позволяет полиции выдвигать определенные требования к участникам уличных процессий. Ст. 14 дает полицейским право ограничить демонстрацию определенным местом и, а также ограничить число ее участников, потребовать от протестующих закончить акцию.

Ожидается, что кроме Лондона акции протеста пройдут в 60 городах мира. Представители движения Extinction Rebellion заявляют, что все мероприятия будут ненасильственными. Полиция подобных заявлений не делает.