АктивКапитал банк распродадут по частям

Банкротящееся АО «АктивКапитал банк» (АК банка, АКБ) объявило распродажу части основных активов. Общая стоимость 99 лотов составляет около 3 млрд руб. Самым дорогим лотом оказалось здание бывшего головного офиса АК банка на ул. Красноармейской напротив самарской набережной — 312 млн руб. и квартира в центре Санкт-Петербурга стоимостью 281 млн руб. В списке имущества также фигурирует право требования 39 млн руб. по нескольким кредитным договорам к отелю в Баден-Бадене, Германия. Судя по последнему отчету АСВ, задолженность АКБ перед кредиторами составляет около 25 млрд руб., из них около 23 млрд руб.— обязательства по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей. Совокупная цена всего выявленного имущества в АКБ — около 18 млрд руб.

Арбитражный управляющий АктивКапитал банка в лице АСВ планирует пополнить конкурсную массу должника на 3 млрд руб. за счет реализации части крупных активов банка: зданий, земель, автомобилей и права требования долга с физ- и юрлиц. Это первая крупная реализация имущества банка после его краха. На торги выставлено 99 лотов, среди которых здание главного офиса АКБ на ул. Красноармейская, 1, в Самаре (312 млн руб.), квартира в Центральном районе Санкт-Петербурга в доме — объекте культурного наследия (281 млн руб.), здание площадью 1207 кв.м. в Таганском районе Москвы (227 млн руб.), земля для сельскохозяйственной деятельности общей площадью около 826379 кв.м в Волжском районе Самары (201 млн руб.) и т.д. В списке имущества указано право требования более 39 млн руб. по нескольким кредитным договорам к Abarin hotel в Баден-Бадене. Около половины лотов — права требования к различным российским компаниям на суммы до 100 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», некоторые из них недействующие или находятся в процессе ликвидации. Около 150 млн руб. стоят сгруппированные в два лота права требования к физическим лицам. Один из самых дорогих активов АКБ — отель Sheraton в Ростове-на-Дону — на торги не выставлен. Судя по опубликованному в сентябре отчету АСВ, задолженность АктивКапитал банка перед кредиторами составляет около 25 млрд руб. Из них 23 млрд руб.— обязательства по вкладам физ- и юрлиц. По данным ЦБ РФ, активов у АКБ найдено на 6 млрд меньше — около 18,7 млрд руб.

• АО «АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК- Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей Леушкин (20,19%), Галина Оганесян (3,67%), Татьяна Оганесян (3,46%), Григорий Оганесян (8,19%), ООО «Волга» (10,81%) и ООО «Лира» (50,12%). Кредитная организация работала на территории Самарской, Московской, Магаданской областей, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Несколько последних лет банк демонстрировал убытки.

В конце марта 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ.Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. В мае банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. По инициативе Банка России возбуждены уголовные дела в отношении неустановленного круга лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В сентябре московские правоохранители задержали Григория Оганесяна. Он стал подозреваемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ.Судя по опубликованному в сентябре отчету АСВ, задолженность АктивКапитал банка перед кредиторами составляет около 25 млрд руб. Из них 23 млрд руб.— обязательства по вкладам физ- и юрлиц.

Наиболее ликвидными активами эксперты называют права требования долга к юрлицам, при условии, что кредиты обеспечивались залогами. «Насколько можно судить из перечня имущества, реализуемого в рамках банкротства АКБ, реализуются и права требования к достаточно крупным заемщикам-юрлицам, долги которых, как правило, обеспечены залогом»,— поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Также, по мнению Ильи Жарского, инвесторов могут заинтересовать недвижимость: «Объекты коммерческой недвижимости даже в текущих экономических условиях привлекательны как минимум с точки зрения извлечения долгосрочных инвестиций, это же в целом касается и жилых помещений». Наименьший спрос, по оценке эксперта, ожидает сгруппированные в лоты права требования к физлицам. «Внутри могут оказаться и безнадежные долги, и обязательства вполне дисциплинированных заемщиков. На практике такие активы редко продаются крупными лотами и без дисконта»,— резюмирует управляющий партнер экспертной группы Veta.

Сабрина Самедова