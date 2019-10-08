«Макси-групп» повторно готовится к суду

Как стало известно “Ъ-Урал”, расследование уголовного дела основателя «Макси-групп» Николая Максимова и его сообщников находится в завершающей стадии. Фигуранты дела уже приступили к ознакомлению с материалами дела, согласно которым они причастны к хищению более 7 млрд руб. у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Защита подсудимых настаивала на прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, но следствие выявило новые эпизоды.



Фигуранты уголовного дела о хищении более 7 млрд руб. у НЛМК повторно приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), сообщил “Ъ-Урал” источник, знакомый с ходом следствия. В материалах дела фигурируют основатель «Макси-групп» Николай Максимов и бывшие топ-менеджеры уральского холдинга Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских. «Пока обвинительное заключение не готово. Предполагается, что повторно дело будет направлено в суд в следующем году»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”.

Уголовное дело в отношении Николая Максимова было возбуждено в 2009 году в Екатеринбурге. После этого дело было передано в следственное управление ЦАО ГУ МВД Москвы. Поводом послужили заявления юристов ПАО «НЛМК». По их версии, в 2007–2008 годах компания приобрела у Николая Максимова 50% плюс одну акцию ОАО «Макси-групп» (крупный уральский металлургический холдинг). За актив господину Максимову внесли аванс в сумме 7,3 млрд руб. После того как новые владельцы пришли на предприятие, был проведен аудит, который выявил тяжелое финансовое положение холдинга — задолженность «Макси-групп» составляла более 45 млрд руб. (на тот момент $1,8 млрд). По мнению следствия, господин Максимов, оставаясь совладельцем «Макси-групп», выдал полученный аванс компании в виде займа. Затем, по версии следствия, он организовал серию невыгодных холдингу сделок по покупке акций дочерних предприятий, после чего деньги были похищены. Часть денег была легализована через покупки ценных бумаг.

В 2017 году уголовное дело Николая Максимова и его сообщников поступило в Мещанский райсуд Москвы для рассмотрения по существу. Однако по ходатайству стороны защиты дело было возвращено прокурору в связи с неразрешимыми нарушениями, выявленными в деле. В частности, оказалось, что обвинительное заключение не было вручено самому Николаю Максимову. Кроме того, оказалось, что один из его адвокатов работал в ходе предварительного следствия со свидетелями обвинения и другими подозреваемыми, что недопустимо. Юристы НЛМК, который был признан потерпевшим, пытались оспорить это решение в Мосгорсуде, указывая, что иначе могут истечь сроки давности. Но попытка была безуспешной.

Оперативно связаться с адвокатом Николая Максимова Александром Епитифоровым, который представлял его интересы в ходе первичного рассмотрения уголовного дела в райсуде Москвы, не удалось. Информацию о финальной стадии предварительного следствия подтвердил адвокат Александра Малышева Евгений Нагорный. Впрочем, от подробных комментариев он отказался, сославшись на адвокатскую тайну. По сведениям “Ъ-Урал”, в прошлом году защита всех фигурантов пыталась добиться прекращения уголовного дела в связи с истечением по всем эпизодам уголовного дела сроков давности. Но им было в этом отказано, так как в деле появились новые эпизоды, сроки по которым еще не истекли.

На момент подготовки материала получить комментарии НЛМК не удалось.

Игорь Лесовских