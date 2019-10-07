В юрисдикцию Московского патриархата приняли приходы Западной Европы

В понедельник, 7 октября, Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял в юрисдикцию Московского патриархата в составе архиепископии клириков и приходы Западной Европы, которые еще год назад были в подчинении Константинопольского патриархата. В РПЦ это назвали историческим событием.

Напомним, Священный синод 14 сентября 2019 года в ответ на обращение архиепископа Иоанна (Реннето) постановил принять его «в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский", а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление» и «поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами». 28 сентября 2019 года собрание духовенства западноевропейских приходов русской традиции под председательством архиепископа Дубнинского Иоанна обратилось к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о присоединении к Московскому патриархату.

Это решение духовенства последовало за принятым в ноябре прошлого года решением Константинопольского патриархата упразднить находившийся под его юрисдикцией Западноевропейский экзархат. «Священный синод Вселенского патриархата в ходе заседания 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие патриархального томоса 1999 года»,— сообщалось в коммюнике. В заявлении говорилось, что роспуск Западноевропейского экзархата русских приходов отвечает «пастырским нуждам нашего времени». В Константинопольском патриархате объяснили свое решение желанием усилить связи приходов русской традиции с церковью, подчинив их различным митрополиям Константинопольского патриархата в странах, где они находятся.

Однако с этим решением категорически не согласились клирики Западноевропейского экзархата. 7 сентября на Генеральной ассамблее архиепископии большинство клириков решило перейти в Московский патриархат. Архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий архиепископию, направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обращение, в котором попросил принять его вместе с общинами, соответствующими большинству голосовавших на собрании, «в каноническое общение и единство с Московским патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни архиепископии западноевропейских приходов русской традиции».

В понедельник Священный синод подтвердил принятие в юрисдикцию Московского патриархата в составе архиепископии клириков и приходов, выразивших таковое желание. «Сегодня Священный синод принял историческое решение,— заявил патриарх Кирилл.— В состав Русской православной церкви вошла Архиепископия приходов русской традиции с центром в Париже, которая до недавнего времени находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата». По его словам, «архиепископия была одной из частей русской православной эмиграции, порожденной революцией и гражданской войной». «"Парижская" церковная эмиграция прошла очень сложный путь — от конфронтации с Русской церковью, обусловленной политическими обстоятельствами, до принятия решения о вхождении в состав Московского патриархата,— сказал предстоятель РПЦ.— Но и мы все прошли соответствующий путь, и воссоединение стало возможно не только потому, что многое изменилось в Западной Европе, но и потому, что многое изменилось в жизни нашей страны и нашей Церкви. Хотел бы в первую очередь поздравить наших братьев и сестер в Западной Европе, да и всех нас с воссоединением части Русской Церкви, остававшейся отделенной до недавнего времени, с ее Матерью».

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Москва потеснила Константинополь в Европе».

Павел Коробов