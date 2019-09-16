Москва потеснила Константинополь в Европе

Священный синод принял в состав Русской православной церкви главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции и готов принять клириков и приходы, которые пожелают последовать за архиепископом. В церкви назвали это историческим событием, а эксперты говорят о победе Московского патриархата в противостоянии с Константинополем в Западной Европе.

14 сентября иерархи РПЦ рассмотрели обращение архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, в котором он сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ. Архиепископ попросил о вступлении в каноническое общение и единство с Московским патриархатом вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами. Он сообщил, что в ближайшее время состоится собрание представителей приходов, которые направят патриарху Кириллу и Синоду свои предложения относительно канонической формы их организации.

Обращение последовало после того, как в ноябре 2018 года Константинопольский патриархат решил упразднить находившийся под его юрисдикцией западноевропейский экзархат. В Константинопольском патриархате объяснили это решение желанием усилить связи приходов русской традиции с церковью, подчинив их различным митрополиям Константинопольского патриархата в странах, где они находятся. С этим решением категорически не согласились клирики западноевропейского экзархата. Большинство представителей духовенства на Генеральной ассамблее Архиепископии 7 сентября 2019 года решило перейти в Московский патриархат. Архиепископ Иоанн направил соответствующее обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Экзархат имеет 65 приходов на территории Франции, Нидерландов, Бельгии, Германии, Великобритании, Норвегии и Швеции. В него входят 32 общины, 11 действующих церквей и два монастыря.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была образована в 1921 году определением патриарха Московского и всея Руси Тихона, Священного синода и Высшего Церковного совета. Временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). В 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что «это лишь временный перерыв официальных административных сношений», до того времени «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви». В 1945 году митрополит Евлогий и два его викария — архиепископ Владимир и епископ Иоанн — обратились к патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять их вместе с их приходами в каноническое единство с РПЦ. 7 сентября 1945 года Священный синод постановил принять экзархат под юрисдикцию Московского патриархата и сохранить его «на будущее время в существующих его границах во главе с митрополитом Евлогием как экзархом Московской патриархии на основаниях, изложенных в соответствующем Положении об управлении этими церквами». Однако после кончины митрополита Евлогия в 1946 году значительная часть его клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольского патриархата.

В субботу члены Священного синода РПЦ, обсудив обращение архиепископа Иоанна, постановили принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление. Архиепископу Дубнинскому Иоанну поручено управление упомянутыми приходами. В тот же день состоялся телефонный разговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Иоанном. Предстоятель Русской православной церкви выразил радость в связи с произошедшим историческим событием, поздравил архиепископа Иоанна и поблагодарил его за мудрое руководство паствой.

«Процесс присоединения большей части русских приходов, ранее входивших в Константинопольский патриархат в качестве автономной его части, только начался,— пояснил “Ъ” руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Хотя глава Архиепископии владыка Иоанн и объявил о переходе в РПЦ, каждый приход будет решать свою судьбу самостоятельно». По мнению эксперта, «произошедшее можно считать церковно-политической победой Московского патриархата в противостоянии с Константинополем в Западной Европе»: «К РПЦ перешла последняя крупная часть приходов в Европе, являющихся по своему происхождению осколками русской эмиграции,— рассказал господин Лункин.— Патриарху Константинопольскому Варфоломею не удалось подчинить себе русские приходы и слить их с греческой епархией в западной Европе. Теперь в ходе переговоров уже с РПЦ русские приходы будут определять свой статус, отстаивая вопросы о своей автономии».

Павел Коробов