Здание Минэкономики на «Маяковской» выставлено на продажу

«Дом.РФ» выставила на аукцион здание возле метро «Маяковская», где до переезда в «Москва-Сити» находилось Минэкономики, следует из информации на сайте компании. Здания министерства стали первыми, выставленными на торги после переезда ведомств.

Общая площадь комплекса зданий составляет 29,5 тыс. кв. м, начальная цена — 2,8 млрд руб. Аукцион планируется проводить с повышением шага в 30 млн руб., заявки на участие в нем принимаются до 6 ноября.

Здания были построены к 1940 году для Наркомата вооружений.

Напомним, чиновники Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи переехали в одну из башен делового комплекса «Москва-Сити». 5 тыс. сотрудников этих ведомств заняли помещения площадью 69 тыс. кв. м — освободив нынешние 160 тыс. кв. м в исторических зданиях города.

О том, как в деловой центр Москвы переедут почти все министерства, читайте в публикации “Ъ”.