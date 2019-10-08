Маркетмейкеров отделят от манипуляторов

Банк России намерен изменить институт маркетмейкерства, приблизив его к сложившейся в России практике. Изменения могут коснуться непрофессиональных участников рынка, которые, по сути, выполняют эти функции, однако, согласно букве закона, им можно предъявить обвинение в манипулировании. При этом ряд участников рынка считают возможным узаконить клиентский маркетмейкинг.

Как сообщил “Ъ” директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, Банк России намерен до конца года предложить рынку новый формат института маркетмейкера. По его словам, этот инструмент остается значимым для развития рынка. Господин Лях указал, что «по действующим нормам маркетмейкером может быть только профучастник рынка ценных бумаг, а по факту этим зачастую занимались непрофучастники и даже физические лица». Формально их сделки могут иметь «ряд признаков манипулирования, но по своей сути они именно маркетмейкерские, без недобросовестного поведения»,— пояснил он. В настоящее время ЦБ совместно с Московской биржей проводят анкетирование и собирают предложения от участников рынка и их клиентов, которые выполняют функции маркетмейкеров. Как пояснили на торговой площадке, полученные предложения могли бы быть реализованы в новом подходе к регулированию маркетмейкерской деятельности.

Маркетмейкер принимает на себя обязательства в течение торгового дня выставлять двусторонние котировки с установленным объемом и спредом между заявками, тем самым повышает ликвидность и объемы торгов.

В 2017–2018 годах ЦБ раскрыл несколько кейсов по манипулированию на рынке, в которых маркетмейкеры привлекали третьих лиц к исполнению обязанностей по поддержанию двусторонних котировок. Тогда ЦБ предупреждал, что такие третьи лица не подпадают под исключение в законе о манипулировании и инсайде. После раскрытия этих случаев участники стали осторожнее подходить к услугам маркетмейкера.

Институт маркетмейкера на сегодняшний день переживает непростые времена. По словам президента ИГ «Финам» Владислава Кочеткова, многие компании не до конца понимают, где проходит грань между маркетмейкерством и манипулированием, другие не готовы выполнять низкооплачиваемую работу (100–200 тыс. руб. в месяц), рискуя собственными средствами. Как результат — снижение доступной инвесторам ликвидности, ухудшение их финансового результата за счет роста разницы цен покупки и продажи ценных бумаг. На рынке облигаций даже по крупным эмитентам с большим объемом эмиссии нередко нельзя увидеть ни одной заявки на покупку и продажу. «Без восстановления маркетмейкерских программ растет вероятность того, что приходящий на фондовый рынок инвестор получит отрицательный опыт. Хочется надеяться, что новые правила игры, которые готовит регулятор, снимут имеющиеся вопросы»,— считает господин Кочетков.

Ряд опрошенных “Ъ” участников рынка считают возможным узаконить ситуацию, когда функцию маркетмейкера выполняет клиент брокера. Гендиректор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев говорит, что было бы практично узаконить клиентский маркетмейкинг, когда клиенты брокера делают его на основании четырехстороннего договора (между биржей, эмитентом / заказчиком, брокером и его клиентом). «При этом брокер в случае нарушения клиентом условий договора и условий маркетмейкинга несет ответственность вместе со своим клиентом. Все остальные операции маркетмейкинга клиентами, если они несут в себе элементы манипулирования, должны быть наказуемы для клиента»,— считает он. По мнению начальника отдела маркетмейкинга «Велес Капитал» Ильи Фомичева, деятельность ЦБ должна включать механизм выявления профессионализма и опыта среди участников, желающих осуществлять данную услугу. «Необходимо ввести критерии участников, которые могут заниматься маркетмейкингом. Соответствие таким критериям, возможно, будет достаточным условием, чтобы не считать маркетмейкеров манипуляторами по умолчанию»,— считает он.

Однако не все профучастники согласны с таким походом. По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, ЦБ, скорее всего, хочет увеличить надзорную функцию за институтом маркетмейкеров, чтобы устранить случаи манипулирования рынком. При этом, по его мнению, физические лица и непрофессиональные участники рынка должны быть исключены из процесса. «Полагаем, что будет предложен необходимый объем раскрытия информации по торгам, чтобы обеспечить прозрачность операций, исключить случаи манипулирования»,— говорит он.

Полина Смородская