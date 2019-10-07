Участок ВСМ Москва – Нижний Новгород планируют запустить в 2024 году

Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын на заседании временной комиссии Совета Федерации.

«Сегодня по единой позиции с Минтрансом России мы рассматриваем это как общий проект: ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород, состоящий из двух участков. Москва – Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас, и в магистральном плане сроки запуска этой линии 2024 год. Санкт-Петербург – Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии 2026 год»,– цитирует господина Катцына «РИА Новости». Ранее в правительстве РФ думали о строительстве либо ВСМ Москва – Казань, либо ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, на участке ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода построить рельсы необходимо только на участке от Железнодорожного (Владимирская область) до Гороховца, их планируется присоединить к уже существующим путям от Москвы до Железнодорожного и от Гороховца до Нижнего Новгорода. Завершить строительство планировалось к 2024 году. Протяженность всего пути от столицы до Нижнего Новгорода составит 408 км, поезд ВСМ будет следовать два часа 31 минуту. Сейчас самым быстрым является «Стриж», который доезжает за три часа 35 минут.

Напомним, о строительстве ВСМ Москва – Казань начали говорить в 2013 году. Объем инвестиций в проект оценивался в 982 млрд руб., ввести объект надеялись к 2018 году. Но сроки были сдвинуты, а стоимость выросла сначала до 1,26 трлн руб., а затем – до 1,69 трлн руб. Предполагалось, что участок от Москвы до Казани может стать частью высокоскоростной магистрали Москва – Пекин.

Анастасия Еремина