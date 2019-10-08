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17:11
В Совфеде предложили блокировать пользователей e-mail и мессенджеров
20:50
В Петербурге ограничат движение на Петроградской стороне
20:29
«Петербург-Концерт» открыл творческий сезон на новой площадке
20:10
В III квартале года застройщики Петербурга и Ленобласти реализовали 1 млн кв. м жилья
19:43
ИКМО «Екатерингофский» хранит бюллетени для голосования в бутик-отеле
19:20
На Октябрьской набережной демонтировали здание незаконного мебельного склада
18:40
Петербурженка отсудила у России €5,7 тыс. за задержание на оппозиционном митинге
18:16
Рейс из Пулково в Анталью снова задерживается на весь день
17:45
Каждый второй новый автомобиль в Петербурге — кроссовер или внедорожник
17:31
Петербургских дачников заблокировали в Никольском за создание незаконных съездов к дороге
17:15
Туристическая компания «Феном Тур» перестала работать в Петербурге
16:50
Десять объектов нацпроекта «Чистая вода» построят в Ленобласти за 3,5 млрд рублей
16:39
Смольный: Требования правил благоустройства соблюдены на 81% объектов капстроительства
16:19
В Петербурге открыли новое здание Арбитражного суда
16:03
Прокуратура отказалась от главного доказательства в деле главы «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита
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26
Фото: Евгений Васильев
Презентация рейтинга «Компании». Смарт-бранч
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
08.10.2019, 16:58
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Экономика
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Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия