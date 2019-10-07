В России отзывают 3,9 тыс. Lada из-за проблем с тормозами

АвтоВАЗ отзывает в России 3,9 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся проданных с августа 2019 года по сегодняшний день Lada Granta. У автомобиля выявлены проблемы с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов.

Официальные дилеры Lada проведут замену. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Напомним, в августе «АвтоВАЗ» отзывал 11 тыс. Lada Granta из-за проблем с поворотниками.