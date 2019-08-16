17 августа, суббота
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«АвтоВАЗ» отзывает 11 тыс. автомобилей из-за проблем с поворотниками

«АвтоВАЗ» объявил о проведении сервисной акции, которая затронет 11,1 тыс. автомобилей Lada Granta, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дилеров российского автопроизводителя. Официального сообщения о старте отзывной кампании на сайте Росстандарте пока не опубликовано.

У отгруженных дилерам с начала февраля по конец марта 2019 машин существует риск растрескивания указателей поворота при попадании влаги. Официальные дилеры в рамках отзывной кампании проведут замену дефектных деталей на исправные. Все работы будут бесплатными для владельцев Lada Granta.

Напомним, что в мае «АвтоВАЗ» отзывал 33 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозами.

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