Руководителя одной из управляющих компаний Ижевска Наиля Кутдузова подозревают в растрате

Сотрудники УЭБиПК МВД по Удмуртии задержали директора одной из управляющих компаний Ижевска по подозрению в присвоении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ведомства. По данным источника, задержанным является Наиль Кутдузов, сын бывшего директора и владельца группы компаний «Единая УК» Рауфа Кутдузова, которого ранее заключили под стражу также по обвинению в растрате.

Напомним, что ранее Устиновский райсуд Ижевска заключил под стражу четырех должностных лиц ООО «Городская УК» из Ижевска на два месяца — по 1 декабря включительно. По версии следствия, обвиняемые присвоили и растратили деньги, подлежащие перечислению ресурсоснабжающим организациям, на 184 млн руб. Одним из фигурантов уголовного дела является бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» Рауф Кутдузов, который в 2017 году был осужден за дачу взятки в крупном размере на один год и один месяц колонии общего режима со штрафом в 7,2 млн руб.