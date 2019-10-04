Обвиняемых в растрате 184 млн рублей сотрудников ООО «Городская УК» из Ижевска заключили под стражу

Устиновский райсуд Ижевска заключил под стражу четырех должностных лиц ООО «Городская УК» из Ижевска на два месяца — по 1 декабря включительно. Обвиняемые присвоили и растратили деньги, подлежащие перечислению ресурсоснабжающим организациям, на 184 млн руб., сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Одним из фигурантов уголовного дела является бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» Рауф Кутдузов, который в 2017 году был осужден за дачу взятки в крупном размере на один год и один месяц колонии общего режима со штрафом в 7,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что с января 2017 года по август 2019 года руководители и работники управляющей компании перечисляли деньги, полученные от граждан за жилищно-коммунальные услуги, на счета аффилированных им организаций. Тогда называлась сумма в размере более 10 млн руб.