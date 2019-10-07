Бизнес-центр «Баланс» снова признали лучшим!

18 сентября 2019 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения федеральной премии CRE Federal Awards 2019.

БЦ «Баланс», II башня, победил в номинации «Лучший бизнес-центр класса «А», второй раз подтвердив свой статус лучшего бизнес-центра регионов России. Ранее, в 2017 году, БЦ «Баланс» уже занимал 1-е место премии CRE с I башней.

CRE Federal Awards – ежегодная профессиональная премия в области коммерческой недвижимости, считается самой престижной в России.

БЦ «Баланс» – самый большой и единственный в Красноярске бизнес-центр высшей категории, распахнувший свои двери в 2017 году.

Созданный в концепции «Уникальный баланс работы и жизни», он реализует принципиально иной для города формат организации пространства для бизнеса. Помимо помещений для бизнеса, на 22–23-м этажах одной из башен расположился самый роскошный велнес-клуб Balancе sport&spa: с лучшими тренажерами, 25-метровым бассейном, галечным пляжем и прекрасным панорамным видом на город.

В настоящее время в БЦ «Баланс» эксклюзивно к аренде предлагается 18-й этаж полностью: панорамные виды на горы и Енисей с высоты птичьего полета; программируемый доступ в помещения; офисы с выходом на балкон; подземный и наземный паркинг для гостей и сотрудников; роскошный фитнес-центр с 25-метровым бассейном. Живите и работайте бизнес-классом в БЦ «Баланс». Подробности по телефону 205-15-15.

ЦИФРЫ

- БЦ «Баланс» – это две высотные башни высотой 18 и 23 этажа в современном архитектурном стиле с общей площадью около 70 000 м.

- Общая площадь витражного остекления – 18 000 м.

- Девять бесшумных скоростных лифтов, часть из которых – панорамные.

- Теплый подземный 3-уровневый паркинг на 300 машино-мест.

- На 1-м этаже запроектировано помещение под ресторан.

- На 22–23-м этажах – 25-метровый бассейн с панорамным видом на город.

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