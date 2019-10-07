Особняк Мясникова на улице Восстания выставили на торги в третий раз

В Петербурге вновь выставлено на торги переоборудованное в современный отель историческое здание бывшего особняка купца Ивана Мясникова. Очередные торги с начальной ценой 891 млн рублей назначены на 14 октября. На предыдущие (проводились дважды) никто из потенциальных покупателей не заявился, сообщает АБН.

Общая площадь реализуемого комплекса зданий, расположенного по адресу: улица Восстания, 45, составляет около 4,5 тыс. кв. м. Объект продается в рамках банкротства его владельца — ООО «МИМ», иск к которому на сумму свыше 1 млрд руб. подал банк «Санкт-Петербург».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также выставлены на торги исторические здания «Леннаучфильма». Их пытаются реализовать за 956 млн руб.