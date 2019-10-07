В Новой Москве китайцы могут построить новый парк развлечений

В Новой Москве в районе проектируемой станции метро «Столбово» планируется построить парк развлечений. Участок земли принадлежит «А101 Девелопмент», которая может привлечь в партнеры китайскую корпорацию CRCC, строящую в Москве ряд объектов транспортной инфраструктуры.

В районе проектируемой станции метро «Столбово» в Новой Москве может появиться парк развлечений на 50 га с крытыми зонами, сообщил глава департамента развития новых территории Москвы Владимир Жидкин в рамках открывшейся 7 октября в Мюнхене выставки недвижимости Expo Real. По его словам, эта земля принадлежит «А101 Девелопмент». Как рассказал господин Жидкин, власти предложили девелоперу привлечь в проект китайскую CRCC. Комментарии сторон ожидаются. Основной владелец А101 — семья Михаила Гуцериева, владельца группы «Сафмар»,— до этого собиралась строить парк развлечений под брендом Universal на юге Москвы на пересечении Варшавского шоссе с МКАД, но проект не был реализован, и эта площадка недавно отошла другому инвестору. Парк в партнерстве с CRCC может стать альтернативой Universal.

Китайская корпорация сейчас активно строит в Москве, включая юго-западный участок Большой кольцевой линии. Кроме того, CRCC может совместно с «Мосинжпроектом» (принадлежит мэрии Москвы) построить первую очередь административно-делового центра в Коммунарке, добавил Владимир Жидкин. По его словам, речь идет о строительстве 500 тыс. кв. м жилья и офисов.

Халиль Аминов, Мюнхен