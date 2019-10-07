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Пансионат «Жемчужина Кавказа» могут продать москвичам за 51,7 млн рублей

Московское ОАО «Волга» признано победителем публичных торгов по реализации имущественного комплекса ООО «УК “Жемчужина”». Оно стало единственным участником аукциона и предложило 51,7 млн руб. за лот, изначально выставлявшийся по цене 73,88 млн руб.

Единым лотом реализовывалось 12 различных корпусов и нежилых зданий пансионата отдыха «Жемчужина Кавказа», магазин, кафе, медпункт, различные машины и оборудование, комплектующие и инструмент, вентиляционное и климатическое оборудование и прочее.

В июне этого года “Ъ-Кубань” уже сообщал о том, что ОАО «Волга» сделано предложение по покупке пансионата «Жемчужина Кавказа» в поселке Новомихайловском Туапсинского района за 239,1 млн руб. как единственному участнику торгов. Однако впоследствии имущественный комплекс ООО «УК “Жемчужина”» был выставлен на торги в очередной раз.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Управляющая компания “Жемчужина”» по иску АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Регионального филиала «Центр корпоративного бизнеса» 3 октября 2017 года. 28 мая 2018-го краевой арбитраж признал «Жемчужину» банкротом и ввел в отношении нее конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов на тот момент составляла 1,8 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управляющая компания “Жемчужина”» зарегистрировано в Новомихайловском в 2003 году. Уставный капитал общества составляет 117,3 млн руб. Владельцами УК являются московский «Р-Холдинг» (76,76%), Денис и Юрий Волковы (по 11,62%). Стабильный убыток общество показывает с 2013 года. На конец 2017-го убыток составлял 77,1 млн руб. Кредиторская задолженность на тот же момент составляла 235,1 млн руб. Активы компании оценивались в 1,2 млрд руб.

Дмитрий Михеенко


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