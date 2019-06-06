Пансионат «Жемчужина Кавказа» в Туапсинском районе продадут москвичам за 239,1 млн рублей

Московское ОАО «Волга» за 239,1 млн руб. может приобрести пансионат «Жемчужина Кавказа» в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Открытый аукцион по продаже имущественного комплекса ООО «УК “Жемчужина”» был признан несостоявшимися из-за того, что на торги был допущен один участник – ОАО «Волга». Ему и будет сделано предложение о заключении договора купли-продажи, сообщается в Едином государственном реестре сведений о банкротстве. Уточняется, что московская компания не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, конкурсному управляющему и кредиторам, а сам конкурсный управляющий и площадка, на которой проводились торги, в капитале ОАО «Волга» не участвуют.

Изначально пансионат «Жемчужина Кавказа» был выставлен на торги за 239 млн руб. Единым лотом реализовывалось 12 различных корпусов и нежилых зданий пансионата отдыха, земельный участок напротив «Жемчужины», право аренды земельного участка в селе Лермонтово, а также катер «Кроулайн-216».

На официальном сайте «Жемчужины Кавказа» говорится, что пансионат имеет «собственный песчано-галечный пляж, комфортабельные корпуса, чудесный парк на охраняемой территории, уютные кафе и просторный ресторан». Заезды начинаются с 6 июня по 27 декабря 2019 года. Стоимость суток размещения колеблется от 4300 до 5300 руб.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Управляющая компания “Жемчужина”» по иску АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Регионального филиала «Центр корпоративного бизнеса» 3 октября 2017 года. 28 мая 2018-го краевой арбитраж признал «Жемчужину» банкротом и ввел в отношении нее конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов на тот момент составляла 1,8 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управляющая компания “Жемчужина”» зарегистрировано в Новомихайловском в 2003 году. Уставный капитал общества составляет 117,3 млн руб. Владельцами УК являются москвоский «Р-Холдинг» (76,76%), Денис и Юрий Волковы (по 11,62%). Стабильный убыток общество показывает с 2013 года. На конец 2017-го убыток составлял 77,1 млн руб. Кредиторская задолженность на тот же момент составляла 235,1 млн руб. Активы компании оценивались в 1,2 млрд руб.

Дмитрий Михеенко