Содержание Центральной площади Ижевска обходится ежемесячно в 796 тысяч рублей

Техническое и санитарное обслуживание обновленной Центральной площади Ижевска обходится в 796 тыс. руб. в месяц. Кроме того, светильники, установленные на территории, потребляют электроэнергию на 140 тыс. руб., сообщает «Комсомольская правда-Ижевск» со ссылкой на городскую администрацию.

Ранее сообщалось, что отреставрированной более чем за 200 млн руб. Центральной площади Ижевска может понадобиться дополнительное финансирование. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что общественное пространство «начинает превращаться в руины» из-за любителей скейтбордов и велосипедов. По словам авторов проекта, они не прогнозировали такой интерес со стороны уличных спортсменов и не предложили отдельных площадок для экстремалов. Также не предусмотрели дополнительную защиту для бордюров и других элементов пространства. В результате появились сколы и трещины. Пока не известна точная сумма ущерба, но восстановить площадь придется обслуживающей организации.