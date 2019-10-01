Сверхплощадь

Отреставрированной более чем за 200 миллионов рублей Центральной площади Ижевска может понадобится дополнительное финансирование. Как заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, общественное пространство «начинает превращаться в руины» из-за любителей скейтбордов и велосипедов. По словам авторов проекта, они не прогнозировали такой интерес со стороны уличных спортсменов и не предложили отдельных площадок для экстремалов. Также не предусмотрели дополнительную защиту для бордюров и других элементов пространства. В результате появились сколы и трещины. Пока не известна точная сумма ущерба, но восстановить, открытую около 2 недель назад площадь, придется обслуживающей организации.

«С 19 сентября прошло очень немного времени, площадь потихоньку начинает превращаться в руины. Как быть? Запрещать кататься ребятам? Нет. Какие идеи, что делать?»,— обратился к своим подписчикам руководитель республики.

Общественное пространство стало местом притяжения для велосипедистов, скейтбордистов и самокатчиков. Как отмечают сами горожане, в некоторых местах уже сломана плитка, сколоты бордюры, а колеса транспорта экстремалов оставляют черные следы. Ранее глава региона заявлял, что площадь реконструировали в кратчайшие сроки. Как пояснили в городской администрации, появившиеся в ходе эксплуатации дефекты будет устранять обслуживающая организация – муниципальная управляющая компания СПДУ, которая выиграла торги на содержание площади, а недочеты стройки и монтажа будет устранять подрядная организация в рамках гарантийных обязательств – ООО «Дельта-строй». Но на данный момент неизвестна сумма причиненного спортсменами ущерба.

По информации Горстроя, на ремонт Центральной площади за два года было направлено 217,5 млн. руб. Так, в 2018 году направлены 106,6 млн руб., в 2019 году – 110,8 млн руб.

Напомним, благоустройством Центральной площади столицы региона, а именно ремонтом участка от Пушкинской улицы до улицы В. Сивкова занималась компания «Дельта-строй». По данным «Коммерсантъ-Картотеки», ООО «Дельта-строй» зарегистрировано в Перми. Владелец компании – Михаил Юферов. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2017 году выручка от продажи составила более 595,6 млн руб., чистая прибыль – более 1,2 млн руб.

Как отметили в компании «Дельта-строй», все работы на Центральной площади города производились на основании муниципального контракта, который был заключен в ходе торгов. Была прописана аукционная и техническая документации, изначально заказчиком на стадии торгов выступал МКУ «СБиДХ», а после МКУ «Горстрой», поэтому все вопросы нужно задавать именно туда.

«Мы отдельно будем собираться с экстремалами и обсуждать, как нам и площадь сохранить, и чтобы им тоже было там комфортно. Много разных вариантов предложили: поставить стопперы так называемые, это такие металлические вкрапления между пластинами, которые предотвращают возможность скольжения. Кто-то предложил поставить дополнительное оборудование для экстремалов. Но стопперы – это эстетически не очень красиво, а допоборудование не убирает проблему того, что они разгоняются на большой скорости и могут в пешеходной части налететь на кого-то»,— отметил господин Правдзинский.

По его словам, больший урон приносят любители самокатов, которые «пузом скребут по грани», в результате чего происходят отколы.

Автор проекта, архитектор, руководитель бюро iCube* Любовь Варламова подчеркнула, что ситуацию на Центральной площади должна контролировать муниципальная полиция. «В первую очередь, нужно повесить знаки о том, что на пешеходном пространстве велосипедистам и экстремалам не место. Понятно, что им интересно там проводить время, они поэтому туда и пришли. Для них нужно кроме Сети-парка (скейт-парк рядом с Удмуртским государственным университетом. – «Ъ») создавать еще какие-то дополнительные пространства, чтобы они там тоже могли проявлять себя. Мы в третьей очереди продумываем для них альтернативные маршруты, чтобы они могли попасть на набережную пруда. Пока, предположительно, вдоль хлебозавода, где идет забор вдоль эспланады. Есть предложение специально для них сделать там змейку»,— отметила госпожа Варламова.

Она также пояснила, что при создании проекта они не ожидали такого наплыва экстремалов, поэтому варианты для них не были продуманы.

Активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) в республике Евгений Сомов также подчеркнул необходимость создания на Центральной площади дополнительного пространства для уличных спортсменов. Однако он считает, что запрет на катания на общественном пространстве устанавливать нельзя. «Запрещать – это неправильно, не будут же в Удмуртии запрещать заниматься спортом. Я думаю, на этом месте просто надо продолжить скамейки, чтобы не было возможности там кататься, но при условии, что для экстремалов будет отдельная зона»,— пояснил активист.

*Инстаграм, АйКуб

Оксана Мымрина