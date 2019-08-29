Детские обеды готовят с задержкой

По итогам завершившихся торгов (на общую сумму около 350 млн руб.) на организацию школьного питания в Воронеже местные поставщики оказались на грани ухода с рынка. Мэрия удовлетворила лишь одну заявку от компании «Индикат», а в остальных конкурсах отклонила предложения воронежских поставщиков из-за малой стоимости ранее исполненных контрактов. Также пока не смогла взять ни одного лота структура группы «Фьюжен», которая в числе прочего была оператором питания проходивших в нашей стране чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр. Победителем большинства торгов стало ульяновское ООО «ТД СПП» (входит в многопрофильную группу компаний Dars семьи Рябовых), вышедшее на воронежский рынок в прошлом году. Переиграть властям предстоит четыре конкурса.

Вчера мэрия Воронежа подвела итоги торгов на организацию питания в городских школах. Победителем шести из 11 конкурсов стало входящее в группу Dars ульяновское ООО «ТД СПП». Компания в течение всего учебного года будет обслуживать 65 школ за 201,2 млн руб., при этом ни в одном из конкурсов победитель не снижал максимальную цену контракта. В двух конкурсах ТД СПП стал единственным участником, еще в четырех компании пытались составить конкуренцию местные ООО «Комбинат питания "Солнечный"» Ирины Зенищевой и ООО «Индикат» Аллы Протопоповой. При этом семь учреждений, в которых учеников кормил «Индикат», перешли к ТД СПП. В итоге у «Индиката» осталось пять школ: в конкурсе с начальной ценой 23,7 млн руб. компания предложила 21,3 млн, а «Солнечный» не снижал цену.

Еще в четырех конкурсах за право кормить учеников в 41 школе на общую сумму 112,7 млн руб. победителей не оказалось. На каждый из них зарегистрировалось по одному участнику: на три лота претендовал «Солнечный», на еще один – местное ООО «Витаминка» семьи Титовых. «Витаминка» заявилась на торги по школам, которые обслуживала ранее, «Солнечный», помимо «своих» учреждений, также заявился на 17 школ, в которых ранее оператором выступал «Индикат». Во всех четырех торгах конкурсная комиссия признала заявки несоответствующими, так как участники не смогли обеспечить требование, по которому стоимость одного исполненного контракта должна составить не менее 20% начальной цены нынешнего. По этим же основаниям «Индикат» и «Солнечный» не прошли в трех конкурсах, где победил ТД СПП: к его заявки претензий не возникло.

Только в двух конкурсах местные компании смогли выполнить требования – на 23,7 млн руб. и на 24,5 млн руб. В последнем «Индикат» предложил 22 млн руб., «Солнечный» – 18,6 млн руб., но победителем без снижения цены стал ТД СПП. Таким образом, экономия по итогам всех конкурсов составила 2,4 млн руб.

В мэрии Воронежа “Ъ-Черноземье” заверили, что задача обеспечить детей качественным питанием с первого учебного дня будет выполнена. Так как определены не все подрядчики, услуги питания в сентябре будут обеспечены в рамках контрактов, которые заключат по п. 5 ст. 93 федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок…». Согласно этому пункту, закупку до 600 тыс. руб. соцучреждения могут проводить без торгов. Каждой школе предстоит заключать подобный контракт самостоятельно. «В дальнейшем будут проведены повторные конкурсы с ограниченным участием в электронной форме. Сейчас все необходимые для этого документы подготовлены и направлены в уполномоченный орган для размещения», – добавили в мэрии.

Заместитель директора по школьному и дошкольному питанию «Витаминки» Надежда Титова рассказала “Ъ-Черноземье”, что ни у одного местного участника рынка нет столь крупных ранее исполненных контрактов. «Это связано с укрупнением лотов, ранее торги шли за полугодие, теперь составлены на весь учебный год», – пояснила госпожа Титова, отметив, что к работе ее компании у мэрии и директоров школ нареканий не было.

«Нельзя сказать, что нас отталкивают, да и трактовать это положение документации можно по-разному. Видимо, кого-то из игроков не хотят видеть в числе поставщиков, поэтому приняли единое для всех решение», – добавила Надежда Титова. По ее словам, заключать контракты без торгов школы будут с прежними подрядчиками. На новые конкурсы компания также планирует заявиться.

В ГК Dars предпочли не комментировать ситуацию до завершения всех конкурсов. Однако источник “Ъ-Черноземье” в компании пояснил, что конкурс проводился на год, а при уже произведенных инвестициях и необходимости сохранения качества услуг, было неразумно увеличивать «суммы убытка прошлого периода» и идти на снижение цены.

Пока планов на участие в аукционах на отмененные лоты – нет, конкуренция - полезна для всех»,— добавил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Директор «Индиката» Елена Подвигина также отказалась от комментариев. Другие местные участники, в частности «Солнечный», жаловались на конкурсную документацию в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), однако эти жалобы были признаны необоснованными. Контролирующий комбинат «Солнечный» Александр Зенищев заявил “Ъ-Черноземье”, что власти планомерно добиваются цели оставить в городе единственного поставщика.

Отметим, что на торги, единственными участниками которых были «Витаминка» и «Солнечный», также заявлялось подольское ООО «ГК Фьюжен менеджмент», структура группы «Фьюжен», которая в числе прочего была оператором питания проходившего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу, Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Компания пожаловалась в ФАС на оператора электронной площадки конкурса, который отклонил ее заявки. В качестве их обеспечения ГК представила банковские гарантии, однако оператор посчитал, что гарантии не могут использоваться для этих целей, а на счету компании «не имелось достаточного количества средств для осуществления блокировки». ФАС признала жалобы необоснованными.

В пресс-службе «Фьюжен» предупредили “Ъ-Черноземье”, что ГК имеет филиалы в 22 регионах РФ и «на этом ограничиваться не собирается». По данным компании, она присутствует в «некоторых» регионах Черноземья. По данным сайта госзакупок, компания работает в части липецких школ с 2015 года. «Тренд на приход федеральных операторов очевиден, так как только они обладают необходимым опытом, компетенциями и сертификатами пищевой безопасности для стандартизированного и безопасного питания», – уверены во «Фьюжен». Участники местного рынка разошлись во мнениях относительно перспектив этой компании в Воронеже. Одни предположили, что и в следующих конкурсах ГК также постараются не допустить к участию: «Это сильный игрок, если он тут закрепится, ТД СПП будет проблематично зайти во все школы». Другой собеседник “Ъ-Черноземье” обратил внимание на то, что «Фьюжен» подавала заявки только на те торги, в которых не участвовала Dars: «Компании могли договориться о сферах влияния, но потом у одной из них не приняли документы».

Александр Прытков