Как работают воронежские операторы школьного питания

По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД СПП» зарегистрировано в Ульяновской области в сентябре 2011 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 144,6 млн руб. Директор — Сергей Кондрев. На 100% принадлежит ООО «Управляющая компания Дарс» Дмитрия (99,9%) и Александра (0,1%) Рябовых. По собственным данным, входит в пятерку крупнейших операторов питания в общеобразовательных учреждениях России. Помимо Воронежа работает в Волгограде, Калуге, Туле и Ульяновске.

ООО «ГК Фьюжен менеджмент» зарегистрировано в Московской области в мае 2010 года. Уставный капитал — 3,1 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 25,3 млн руб. Гендиректор — Владимир Васьков. На 100% принадлежит ООО «ФМ Групп» Бориса Стависского (50,05%), Даниила Щедрова (40,95%) и Ильи Менделеева (9%). По собственным данным, имеет филиалы в 22 регионах, в том числе в Черноземье.

ООО «Индикат» зарегистрировано в Воронежской области в сентябре 2008 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 101,4 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. Директор — Елена Подвигина, единственный владелец — Алла Протопопова.