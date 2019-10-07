ВЦИОМ: 11% россиян считают прививки опасными

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57% россиян уверены, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, и защищают от инфекций. Еще 23% опрошенных считают прививки бесполезными. 11% респондентов уверены, что прививки опасны и приносят больше вреда, чем пользы.

62% россиян хоть раз делали прививку от гриппа, 36% не делали. В 2019 году 58% респондентов точно или скорее не будут делать себе или членам семьи прививку. 28% заявили, что точно или скорее всего сделают ее. 11% уже сделали.

Как выяснили социологи, от прививок чаще отказываются в городах-миллионниках (65%), Москве и Санкт-Петербурге (64%), а также в населенных пунктах с численностью населения от 500 тыс. до 950 тыс. человек (64%). Напротив, делают прививки преимущественно в селах (34%) или населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Из тех, кто не хочет делать прививку, 29% объяснили это отсутствием необходимости, так как у них крепкое здоровье. 23% не считают прививки эффективными, 20% боятся, что вакцинация принесет больше вреда. 11% не доверяют вакцинам, 8% не могут сделать прививку по состоянию здоровья.

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Опрос проводился 27 сентября методом телефонного интервью. В нем участвовало 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее “Ъ” стало известно, что поставки импортной вакцины от гриппа в этом году задерживаются и ожидаются только к ноябрю. Как пояснили “Ъ” в компании «Санофи Пастер», производящей вакцину «Ваксигрип», задержка связана «с непредвиденными затруднениями» на финальном этапе производства.

Рекомендации экспертов по изменению российского календаря прививок читайте в материале “Ъ” «Иглы разума».

О том, какие прививки нужно делать взрослым, читайте в материале “Ъ”.