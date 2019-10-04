Поставки импортной вакцины от гриппа ожидаются в ноябре

Поставки импортной вакцины от гриппа в 2019 году задерживаются. «В связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин поставки будут несколько позднее, чем это сообщалось потребителям перед началом сезона,— заявили “Ъ” в компании "Санофи Пастер", которая является производителем вакцины "Ваксигрип".— Уникальность ситуации с поставками вакцин для профилактики гриппа в 2019 году обусловлена несколькими факторами: Всемирной организацией здравоохранения было выбрано два новых штамма из четырех, входящих в состав вакцины. В отношении одного из этих двух штаммов рекомендация ВОЗ была дана на один месяц позже обычного (в марте вместо февраля)». Кроме того, отмечают в компании, «глобальные усилия по расширению охвата вакцинацией привели к значительному росту спроса на вакцины против гриппа».

«Тем не менее в отношении объемов поставок вакцины "Санофи Пастер" для профилактики в Россию в 2019 году мы не планируем каких-либо сокращений,— заявил “Ъ” генеральный менеджер "Санофи Пастер" в России и Беларуси Гийом Ошальтер.— Данная вакцина в ближайшее время поступит на сертификацию, планируется к поставке в Россию в аналогичном прошлому году объеме и начиная с ноября будет доступна к отгрузкам со склада АО "Санофи Россия"».

Напомним, в 2018 году вакцина «Ваксигрип» поступила на российские склады в начале октября. В Роспотребнадзоре в начале сентября 2019 года объявили о старте прививочной кампании, в этом году в РФ планируется привить около 45% населения.

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Валерия Мишина