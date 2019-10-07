При пожаре в Волоколамске погибли пять человек

В Волоколамске произошел пожар в жилом доме, в результате погибли пять человек. Еще трое пострадали, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в трехэтажном доме на улице Лазурная, 6. В здании находилось 17 человек, из них 12 были спасены. Пострадавшие от госпитализации отказались. В числе погибших — четверо детей.

Как утверждает источник агентства, среди причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).