При пожаре в Волоколамске погибли пять человек

В Волоколамске произошел пожар в жилом доме, в результате погибли пять человек. Еще трое пострадали, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло в трехэтажном доме на улице Лазурная, 6. В здании находилось 17 человек, из них 12 были спасены. Пострадавшие от госпитализации отказались. В числе погибших — четверо детей.
Как утверждает источник агентства, среди причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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