Тамара Плетнёва, депутат Госдумы

Представление об ордерах

Глава думского Комитета по делам семьи Тамара Плетнёва известна остротой своих высказываний. В год ЧМ по футболу она советовала россиянкам не заниматься сексом с иностранцами, а потом заявляла с голубого экрана, что женщины в том числе виноваты в том, что становятся объектом сексуальных домогательств. На сей раз ее ремарка касалась поправок в закон о домашнем насилии, предложенных Советом по правам человека (СПЧ). Правозащитники предложили запретить насильнику приближаться к своей жертве более чем на 10 метров и выселять обидчика из общего с жертвой дома. «Конечно, оставить без внимания эту тему нельзя, но как в Америке — тоже нельзя. У них свои представления о семье и об ордерах. С одной стороны, нельзя женщин бить. С другой — у нас же люди быстро мирятся. Мужу этот ордер выпишут или посадят, не дай бог, а кто деньги будет зарабатывать?..» — поинтересовалась она. И ведь не погрешила против истины: случаи, когда жены прощали мужей за побои, в отечестве не так уж и редки. Это Екатерина Великая могла удивляться, когда фрейлины жаловались ей на то, что их немецкие мужья их не любят, потому что не бьют, а в XXI веке в просвещенной России этим удивить можно разве что иностранцев. А между тем статистика, увы, удручающая: по данным Росстата, за 2017 год от насилия в семьях пострадали 25,7 тысячи женщин и 10,4 тысячи мужчин. При этом эксперты признают, что данные неполные: не все жертвы жалуются, еще меньше склонны призывать насильника к уголовной ответственности. Стоит ли удивляться, если поправки СПЧ приняты не будут?

Светлана Сухова