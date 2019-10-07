Партия премьера Португалии лидирует на парламентских выборах

Социалистическая партия Португалии, возглавляемая премьер-министром страны Антониу Коштой, побеждает на воскресных парламентских выборах с 36,8% голосов. По данным сайта выборов, уже обработано 96,29% бюллетеней.

Второе место за правоцентристской Социал-демократической партией (PSD) — 28,87%. Остальные партии набрали меньше 10%. На сайте выборов отмечено, что лидирующая партия, по предварительным данным, получает 86 мандатов в 230 местном парламенте, PSD — 51 мандат.

Явка на выборах оказалась низкой и составила 53,92%.

Выборы парламент Португалии состоялись в воскресенье. В них приняли участие кандидаты от 21 политической силы. Парламент страны избирается на четыре года.