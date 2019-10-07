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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

9,2 миллиарда рублей составит объем средств, который Минфин будет ежедневно направлять на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила в период с 7 октября по 7 ноября 2019 года, сообщило министерство. В предыдущий месяц (с 6 сентября по 4 октября) этот показатель составлял 8,9 млрд руб. Таким образом, объем покупки незначительно повысился (на 0,3 млрд руб.), но он будет заметно ниже майского максимума этого года (16,7 млрд руб. в день). С 15 января Минфин вернулся к приобретению валюты на открытом рынке. До этого в течение четырех месяцев конвертация рублевых допдоходов для снижения волатильности на рынке проводилась через покупку валюты у Банка России.


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