С барабанными палочками наголо

В Лондоне в возрасте 80 лет скончался участник группы Cream Джинджер Бейкер (полное имя — Питер Эдвард Бейкер), барабанщик-новатор, сумевший скрестить джаз, блюз, рок и африканские ритмы. Несколько дней назад близкие музыканта сообщили поклонникам, что он находится в больнице в тяжелом состоянии. Сегодня на его странице в Facebook появилось сообщение о том, что он покинул этот мир.

По воспоминаниям Джинджера Бейкера, он никогда не брал уроков, просто однажды сел за барабанную установку — и сразу заиграл. Тем не менее известно, что одним из его учителей был Фил Симен, один из лучших британских ударников. Первым составом Джинджера Бейкера была группа гитариста Диза Дисли. Сотрудничество было недолгим. Бейкер устроил пожар в отеле во время гастрольного турне группы.

Начало карьеры барабанщика тесно связано с джазом, но уже в начале 1960-х он отлично разбирался в блюзе благодаря сотрудничеству с коллективом легендарного гитариста Алексиса Корнера Blues Incorporated. Там он заменил Чарли Уоттса, ушедшего в The Rolling Stones. На целых три года Джинджер Бейкер застрял в Graham Bond Organization. По меркам 1960-х с их броуновским движением в музыкальной среде — долгий срок. Собственно, группа Cream, в составе которой Бейкер прославился на весь мир, просуществовала всего два года.

В Graham Bond Organization Джинджер Бейкер составил ритм-секцию с Джеком Брюсом. Безоблачными отношения между ними назвать сложно. На репетиции Джинджер Бейкер мог бросить в басиста барабанные палочки, а мог и замахнуться ножом — в зависимости от настроения. Известен случай, когда Джек Брюс обвинил Бейкера в том, что он подсадил лидера группы Грэхема Бонда на наркотики с целью занять его место. Бейкер выгнал Брюса из группы, но вскоре ушел и сам. Такие страсти кипели в коллективе, о котором в музыкальном смысле сегодня ровным счетом нечего вспомнить. Зато двое музыкантов вошли в самое влиятельное трио за всю историю рока.

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Третьим в Cream стал Эрик Клэптон, самый популярный гитарист Великобритании, успевший добиться признания публики в The Yardbirds и группе Джона Мэйолла. Клэптон заявил Бейкеру, что будет играть с ним, только если третьим будет Брюс. Cream были первой в истории супергруппой — новым коллективом, собранным из участников других популярных команд. По словам Клэптона, Cream хотели «начать революцию в музыкальном мировоззрении, изменить мир, потрясти людей».

Революционной составляющей в Cream были утяжеленные риффы электрогитары и две бас-бочки. Очень скоро такое устройство барабанной установки стало обязательным для групп, исповедующих разного рода быстрые роковые стили вроде спид- и треш-метала. Считается также, что именно Бейкер первым сделал соло на барабанах непременной частью выступления рок-группы.

Вместе с Джими Хендриксом Cream изменили лицо рока, показав, что всего три человека могут накрывать громоподобным саундом огромные аудитории.

Фактически они создали два новых стиля — хард-рок и блюз-рок. А движущей силой Cream во многом стали неугасающие конфликты барабанщика и бас-гитариста. Страсти накалялись, в конце концов дошло до того, что Клэптон, Брюс и Бейкер на гастролях стали останавливаться в разных отелях. Бейкер признавался, что записи Cream могли быть еще лучше, если бы не его характер.

Группа распалась, отыграв прощальное турне, но Джинджер Бейкер отметился еще в одном громком проекте Эрика Клэптона — Blind Faith. Единственный студийный альбом Blind Faith, вышедший 50 лет назад, считается бесспорной классикой.

Остановиться Джинджер Бейкер уже не мог. Но прямолинейный рок успел надоесть музыканту, воспитанному на джазе. Следующий проект Бейкера, фьюжн-роковая группа Ginger Baker’s Air Force, просуществовал два года, и в его состав вошел среди прочих певец и клавишник Стив Уинвуд, еще одна важная фигура классической эры рока.

1970-е в биографии Джинджера Бейкера крепко связаны с Африкой. Он открыл собственную студию в столице африканского джаза Лагосе, но прежде совершил путешествие через пустыню Сахара, пройдя таким образом своего рода инициацию. Бейкеру удалось не только записать в новой студии ARC мощных местных артистов вроде Фелы Кути, но и привлечь заметных британских звезд. Например, Пол Маккартни записал в Лагосе знаковый альбом группы Wings «Band On The Run» (1973). «Джинджер Бейкер, великий барабанщик, дикарь и красавец. Грустно было узнать о том, что он умер, но воспоминания не умрут никогда»,— написал Пол Маккартни на своей странице в Facebook.

И тем не менее студия в Нигерии разорилась. Большую часть 1980-х Джинджер Бейкер провел, выращивая оливки в Италии. Дело шло с переменным успехом. С середины 1960-х в его жизни то и дело появлялся героин, конкурируя с музыкой, которая была столь же сильным наркотиком. Тем не менее к его услугам все еще обращались большие звезды, которым требовался барабанщик-виртуоз с парадоксальным мышлением. На короткий период он оказался в составе Hawkwind и Public Image Ltd.

В 1990-е Джинджер Бейкер переехал в Лос-Анджелес и мелькнул на телеэкране — в американском полицейском сериале «Nasty Boys». Потом музыкант переместился в Колорадо и серьезно увлекся поло, но продолжал появляться то в одном, то в другом ярком музыкальном проекте. К его услугам прибегал Крис Госс, лидер звезд раннего стоунер-рока Masters Of Reality, а в очередной собственный проект Бейкера, The Ginger Baker Trio, вошли джазовый гитарист Билл Фризелл и контрабасист Чарли Хейден. На один альбом и тур воссоединились и Cream, правда, место Эрика Клэптона занял Гэри Мур. Только в 2005 году оригинальный состав Cream решился на кратковременный реюнион. На концерты в Royal Albert Hall барабанщик прилетел из ЮАР, куда переехал после того, как остыл к поло и Америке. На сцене они с Брюсом были слаженной ритм-секцией и как всегда крыли друг друга на чем свет стоит.

Последний сольный альбом Джинджер Бейкер выпустил в 2014 году одновременно с Джеком Брюсом. Если бас-гитарист Cream записал типичную (и, как оказалось, предсмертную) классик-роковую пластинку, то Джинджер Бейкер продолжал экспериментировать на стыке джаза и африканской музыки. Альбом «Why?» появился на волне интереса к персоне Бейкера, поднятой Джеем Балджером, режиссером документального фильма «Опасайтесь мистера Бейкера», в котором барабанщик предстал диким и взбалмошным отшельником. Таким его узнало новое поколение меломанов, которое не застало ни «свингующий Лондон», ни моду на world music, ни джазовые эксперименты мастера.

Единственное искусство, которым Джинджер Бейкер владел наравне с игрой на барабанах, это искусство выживания.

От четырех браков у него было трое детей. По его собственным словам, он 28 раз пытался завязать с наркотиками, и каждый раз пристрастие возвращалось. Его первая жена Элизабет Энн Бейкер говорила, что если в терпящем бедствие самолете суждено выжить только одному пассажиру, то это будет Джинджер Бейкер. Вероятно, он самый яркий из тех классиков рока, что не писали мелодий и стихов. На московских концертах 2020 года Эрику Клэптону придется посвящать песню Cream «Badge» уже двум своим ушедшим товарищам.

Борис Барабанов