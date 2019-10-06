Губернатор Петербурга в соцсетях поделился планами развития метрополитена

На официальной страничке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором от имени главы города рассказывается о планах развития петербургского метрополитена на ближайшие пять лет.

В частности, господин Беглов сообщил о начале работ на двух будущих станциях Красносельско-Калининской «коричневой» линии — «Путиловской» и «Юго-Западной». Кроме этого, по словам избранного градоначальника, ведутся строительно-монтажные работы на станции «Горный институт», а на станции «Кудрово» проводятся предпроектные проработки и разрабатывается ППТ.

Также в сообщении отмечается о намерении построить две станции на Невско-Василеостровской линии после «Беговой» — «Туристскую» и «Шуваловский проспект». В то же время на Фрунзенско-Приморской ветке должна будет появиться станция «Шуваловский проспект – 2», а на действующих станциях «Балтийская» и «Василеостровская» — вторые вестибюли.