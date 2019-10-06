ТАСС: МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США из-за лайка в Twitter

Временный поверенный в делах США в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел Турции для дачи разъяснений относительно «лайка» в Twitter, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Накануне официальный аккаунт американской дипмиссии «лайкнул» пост неизвестного пользователя о неудовлетворительном состоянии здоровья Девлета Бахчели — лидера Партии националистического движения (ПНД), которая находится в альянсе с возглавляемой президентом страны правящей Партией справедливости и развития (ПСР).

Посольство США в Турции уже принесло извинения за оставленный «лайк», указав, что он был оставлен «по ошибке».

«Поверенный в делах США был вызван в наше министерство, чтобы получить четкие и ясные разъяснения в связи с инцидентом, который произошел вчера»,— сказал источник агентству.

Реакция посольства США в Турции на твит о том, что конец господина Бахчели «близок», подверглась резкой критике и со стороны администрации самого турецкого президента. «Посольство США не имеет права вмешиваться во внутренние дела Турции. Госдепартамент должен расследовать этот инцидент и наказать виновных», — написал в Twitter глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

С критикой действий американской дипмиссии выступили и в партии турецкого президента ПСР. «Это показывает, что некоторые работники посольства прилагают особые усилия, чтобы испортить отношения между двумя странами»,— прокомментировали в пресс-службе правящей партии.

В самой партии Девлета Бахчели полагают, что твит о здоровье их лидера оставил человек, связанный с «террористической группировкой фетхуллахистов» (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. Как сообщили агентству в ПНД, В партии заверили, что господин Бахчели идет на поправку, его жизни ничто не угрожает и через несколько недель он вернется к работе.