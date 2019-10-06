Умер барабанщик группы Cream Джинджер Бейкер

В возрасте 80 лет умер британский музыкант и композитор Джинджер Бейкер, сообщается на его странице в Twitter. В конце сентября он был доставлен в больницу в критическом состоянии. С чем была связана госпитализация, не уточнялось.

Джинджер Бейкер получил известность как барабанщик рок-группы Cream. Он создал ее вместе с музыкантами Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом в 1966 году. Группа просуществовала два года, до 1968-го. После ее распада Джинджер Бейкер вместе с Эриком Клэптоном играли в группе Blind Faith (распалась в 1969). Позднее Джинджер Бейкертакже выступал в коллективах Ginger Baker's Air Force, Baker Gurvitz Army, BBM.