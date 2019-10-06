«Зенит» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Урал» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Екатеринбург-Арена» закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 3-ей минуте счет открыл Бранислав Иванович, на 27-ой отличился Магомед Оздоев, еще один гол на счету Сердара Азмуна (63-я минута). На 58-ой минуте полузащитник «Зенита» Олег Шатов поразил ворота своей команды.

После победы «Зенит» с 26 очками вышел на первое место в таблице РПЛ, «Урал» с 14 очками на девятой строчке.

19 октября в рамках 13-го тура РПЛ «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге со «Спартаком», «Урал» в тот же день проведет гостевую игру с «Тамбовом».