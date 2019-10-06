«Зенит» победил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Петербургский «Зенит» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу в гостях одержал победу над екатеринбургским «Уралом». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Забитыми мячами у петербуржцев в этой встрече отметились Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27-я минута) и Сердар Азмун (63-я минута). На 58-й минуте матча полузащитник «Зенита» Олег Шатов забил гол в свои ворота.

Победив «Урал», «Зенит» набрал 26 очков и вновь вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующую встречу в рамках чемпионата страны петербургская команда проведет 19 октября — дома против ФК «Ростов».