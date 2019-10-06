«Зенит» победил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

06 октября, воскресенье
Петербургский «Зенит» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу в гостях одержал победу над екатеринбургским «Уралом». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Все! Уверенная победа в Екатеринбурге! ? #УралЗенит pic.twitter.com/U3oeqUfNzP— ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 6 октября 2019 г.
Забитыми мячами у петербуржцев в этой встрече отметились Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27-я минута) и Сердар Азмун (63-я минута). На 58-й минуте матча полузащитник «Зенита» Олег Шатов забил гол в свои ворота.
Победив «Урал», «Зенит» набрал 26 очков и вновь вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Следующую встречу в рамках чемпионата страны петербургская команда проведет 19 октября — дома против ФК «Ростов».