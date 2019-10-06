Гидрометцентр: московским автомобилистам пока не надо думать о зимней резине

Московским автомобилистам пока рано ставить зимнюю резину, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, резину нужно менять на зимнюю, когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов — обычно это происходит тогда, когда максимальная дневная температура держится около пяти градусов не менее пяти-семи дней.

«Резину на колесах не нужно ассоциировать с дамской обувью: когда погода улучшилась — надо туфельки надеть, ухудшилась — сапожки. Все-таки шины один раз меняют. Когда я говорил о том, что резину надо менять, когда температура ниже пяти градусов, то говорил о дневной температуре. Почему — потому что в основном автомобилисты едут днем, ночью мало кто. А вот ночные температуры сейчас около нулевой отметки»,— сказал господин Вильфанд.

Он отметил. что температура ниже пяти градусов продержится несколько ночей — дальше начнется потепление. «Если кто-то ведет ночной образ жизни — таксисты и так далее, конечно, это очень важно для них. Но все равно такие температуры будут сегодня, завтра и в ночь на среду, а дальше уже потепление. Если сейчас надеть зимнюю резину, то это будет некомфортно, будет тяжело ехать»,— сообщил руководитель Гидрометцентра.