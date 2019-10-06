В храмах Екатеринбурга призвали голосовать за храм Святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, утром в воскресенье на богослужениях в городских храмах было зачитано обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Он призвал духовенство и паству принять участие в опросе по месту строительства главного городского собора и высказаться за площадку на месте бывшего Приборостроительного завода.

«Что находится в центре нашей цивилизации, видно по нашей архитектуре. Если раньше самым прекрасным и величественным зданием в городе был кафедральный собор, то теперь знаковыми строениями наших городов чаще всего являются храмы иного толка – офисы и торговые центры. Но погружаясь в водоворот экономических отношений, русский человек не может не задаваться вопросом: а в чем смысл всей этой деятельности? Его душа не может не чувствовать, что есть нечто несравнимо большее, чем простое физическое существование, что духовное важнее телесного, что помимо прибыли, процентов роста, банковских курсов и бухгалтерских проводок есть незыблемые ценности: вера, честность, преданность, жертвенность, порядочность, любовь»,— приводят в епархии слова правящего архиерея.

Владыка призвал «прекратить навязанные нашему городу искусственные и изматывающие споры». Чтобы это сделать, пастве нужно прийти 13 октября на опросные участки и проголосовать за строительство собора святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода.