СКА проиграл дома «Трактору»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на своей площадке проиграл челябинскому «Трактору». Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась победой гостей со счетом 2:1. Единственная заброшенная шайба у петербуржцев на счету Максима Карпова, который отличился в первом периоде.

После этого матча на счету СКА 19 набранных очков. Команда по-прежнему продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующую игру в рамках чемпионата КХЛ армейцы Петербурга проведут в понедельник, 7 октября, дома против московского «Спартака». Начало встречи — в 19:30.