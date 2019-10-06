«Русский стандарт»: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона

В России женщины чаще, чем мужчины берут кредиты для покупки смартфона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». По статистике банка, на женщин пришлось 51% всех оформленных в банке заявок на POS-кредиты на мобильные телефоны.

Чаще всего брали смартфоны в кредит клиенты банка 26–35 лет, на них пришлось 36% кредитных заявок. Реже мобильные в кредит покупали граждане 36–45 лет (26%). Меньше всего в подобных покупках заинтересованы люди старше 55 лет.

Как выяснили эксперты, наибольшим спросом смартфоны пользуются во втором полугодии. Это может быть связано с тем, что часто новые модели выходят осенью, и ажиотаж начинается еще в августе. «Пик активности — декабрь, так как именно в предновогодний период многие магазины предлагают выгодные акции и скидки. На втором месте по популярности — август, на третьем — ноябрь»,— рассказали в банке.

Исследование «Русского стандарта» основано на данных с августа 2018 года по конец августа 2019-го. Сколько человек участвовали в исследовании, не уточняется.

11 сентября Apple представила три новые модели своих смартфонов — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Впервые в истории компании первоначальная цена новых iPhone ($699) была ниже цены предыдущей модели (iPhone XR — $749). По данным СМИ, из-за высокого спроса Apple увеличит выпуск iPhone 11.

Подробнее о новых моделях читайте в материале “Ъ” «iPhone 11 подождет покупателей».